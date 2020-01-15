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Происшествия Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус Режиссер Никита Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус, которая выпала из окна дома в Москве после того, как, предположительно, отдыхала в баре вместе с внуком режиссера.