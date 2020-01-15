Экономика
ГЛАС.RUРоссийский министр не считает Европу экономически независимой
Максим Орешкин, занимающий пост министра экономического развития России, заявил, что не считает европейские страны экономичес ки независимыми. Об этом российский министр заявил на сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».
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Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Кино
Стивен Кинг рассказал о критериях оценивания претендентов на «Оскар»
Если речь заходит об искусстве, то главным критерием является качество.
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Наука
Новая медустановка сохраняет органы живыми в течение недели
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Культура
Фотография Читы попала в комедийный сериал на «СТС»
Новый комедийный сериал "Папик", который многие россияне ждали с нетерпением, вышел в вещание на "СТС" 13 января.
Авто
Geely Atlas стал самой популярной китайской моделью в России
Флагманский кроссовер Geely Atlas в 2019 году заслужил звания бестселлера марки в России, а также стал самой популярной и продаваемой моделью среди всех автомобилей из Поднебесной, доступных россиянам.
Интернет
Глава Twitter: кнопки редактирования, возможно, никогда не будет
Один из юзеров поинтересовался, появится ли кнопка редактирования в 2020 году, на что глава платформы ответил отрицательно.
Политика
Депутат объяснил предложение ввести налог для домохозяек
Депутат Государственной думы Сергей Вострецов заявил, что его слова о введении налога для домохозяек были вырваны из контекста.
Общество
Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью
Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Общество
В московском загсе оценили возможность замены отчества на «матчество»
Согласно Семейному кодексу, ребенку присваивается отчество, образованное от имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов федерации, заявили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
Экономика
Орешкин: главным индикатором проблем в экономике является инфляция
"Инфляция является таким ярким индикатором, который сигнализирует о тех или иных проблемах в экономике, большого спроса или малого спроса", - сообщил Орешкин, выступая на Гайдаровском экономическом форуме.
Экономика
Глава Минтруда оценил расходы на увеличение материнского капитала
Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на увеличение материнского капитала в связи с предложением президента России Владимира Путина, озвученным в послании Федеральному собранию.
Футбол
Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским "Динамо".
Энергетика
Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ
Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что заявки на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний пока не поступали.
Биатлон
Россияне выиграли смешанную эстафету на Кубке IBU
Авто
Стартовало производство кроссовера Kia Seltos в России
Турбомотор предполагает полный привод уже по умолчанию. Завод Автотор в Калининграде запустил на поток компактный паркетник Kia Seltos.
Происшествия
На Урале мужчина убил ребенка при стрельбе по банкам
В Нижнем Тагиле мужчина ранил из ружья ребенка при стрельбе по жестяным банкам, впоследствии мальчик скончался.
Происшествия
Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус
Режиссер Никита Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус, которая выпала из окна дома в Москве после того, как, предположительно, отдыхала в баре вместе с внуком режиссера.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл готовится дать показания против нее в суде
На днях издание Daily Mail сообщило, что отец собирается подтвердить свои слова в суде.
Футбол
«Химки» ведут переговоры со спонсорами под задачу выхода в РПЛ
По данным matchtv.ru, «Химки» ведут переговоры с потенциальными спонсорами.
Происшествия
В «Москве-Сити» захватили заложника
Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».