Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».

Политика Путин предложил наделить Госдуму правом формировать Правительство Президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего Послания Федеральному Собранию предложил доверить Государственной Думе не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьер-министра, подчеркнув, что это большая ответственность.

Спорт ОКР в ближайшие дни присоединится к процессу в CAS между WADA и РУСАДА Олимпийский комитет России (ОКР) в ближайшие дни присоединится к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщает служба информации ОКР.

Общество Скворцова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения Выделенных средств в размере 550 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения может хватить не на все, сколько необходимо средств, станет понятно после утверждения региональных программ, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Политика Путин назвал угрозой демографии низкие доходы россиян Президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего Послания Федеральному Собранию назвал низкие доходы российских граждан угрозой демографическому будущему страны.

Политика Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Общество В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.

Общество Социальные контракты будут введены во всех субъектах России Президент России Владимир Путин поручил правительству учесть имеющийся опыт механизма социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации.

Экономика Руководство «Нафтогаза» получит 700 млн гривен премии Юрий Витренко, занимающий должность исполнительного директора украинской компании «Нафтогаз», рассказал, что высшее управление компании получит премию в размере 1% от суммы в 3 млрд долларов, которые компания получила от российского «Газпрома» в рамках решения Стокгольмского арбитража.