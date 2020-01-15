Экономика
Lenta.ruРоссийский министр отказался считать Европу независимой
Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».
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Политика
Путин предложил наделить Госдуму правом формировать Правительство
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего Послания Федеральному Собранию предложил доверить Государственной Думе не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьер-министра, подчеркнув, что это большая ответственность.
Спорт
ОКР в ближайшие дни присоединится к процессу в CAS между WADA и РУСАДА
Олимпийский комитет России (ОКР) в ближайшие дни присоединится к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщает служба информации ОКР.
Общество
Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» в истории
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал Telegram-каналу Life Shot, что считает озвученное президентом послание Федеральному Собранию «самым дорогим».
Шоу-бизнес
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Гаджеты
Не ждите гибкий смартфон OnePlus в ближайшее время
К недостаткам глава OnePlus отнёс складку экрана, образующуюся при закрывании смартфона, а также всё, что с ней связано.
Общество
Скворцова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения
Выделенных средств в размере 550 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения может хватить не на все, сколько необходимо средств, станет понятно после утверждения региональных программ, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Политика
Путин назвал угрозой демографии низкие доходы россиян
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего Послания Федеральному Собранию назвал низкие доходы российских граждан угрозой демографическому будущему страны.
Политика
Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов
Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Политика
Путин предложил развивать раздельный сбор мусора
«Нужно кардинально снизить объём отходов на полигонах», — подчеркнул Путин.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Кино
Джаред Лето превращается в вампира в трейлере «Морбиуса»
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Политика
Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны
Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Политика
Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом
Президент РФ Владимир Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом.
Футбол
Жена Карпина не собирается замуж за Тедеско
Общество
Социальные контракты будут введены во всех субъектах России
Президент России Владимир Путин поручил правительству учесть имеющийся опыт механизма социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации.
Экономика
Руководство «Нафтогаза» получит 700 млн гривен премии
Юрий Витренко, занимающий должность исполнительного директора украинской компании «Нафтогаз», рассказал, что высшее управление компании получит премию в размере 1% от суммы в 3 млрд долларов, которые компания получила от российского «Газпрома» в рамках решения Стокгольмского арбитража.
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4
"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
Футбол
Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»
Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе вируса птичьего гриппа
Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об угрозе вируса птичьего гриппа H5N8.
Футбол
Лунин перешёл в «Овьедо» на правах аренды
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин перешёл в «Овьедо» на правах аренды, сообщается на официальном сайте астурийского клуба.
Общество
В России урежут пенсии в 2020 году
Некоторых российских пенсионеров в наступившем 2020 году ждет сокращение пенсионных выплат.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России
Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".