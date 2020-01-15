Экономика
Lenta.ruРоссийский министр отказался считать Европу независимой
Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».
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Гаджеты
В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь»
Королева Великобритании Елизавета II поддержала принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать «новую жизнь».
Общество
Многодетные семьи в России получат до миллиона рублей на ипотеку
В России принято решение, что при рождении третьего ребенка государство погасит 450 тысяч рублей ипотеки.
Происшествия
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии
Армия и оружие
Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты
Военное морское судно должно было обеспечивать передачу информации иранскими системам ПВО в случае пуска в сторону Ирана ракет или же при приближении истребителей и бомбардировщиков со стороны авиабазы Диего-Гарсия, где уже находились американские стратегические бомбардировщики B-52H.
Кино
Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»
Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
Шоу-бизнес
Актёр Олег Меньшиков рассказал, как остался без детей
Актёр Олег Меньшиков в откровенном интервью о личной жизни рассказал, почему он так и не стал отцом.
Общество
«Роскосмос» в 2020 году поставит Минобороны две ракеты «Ангара»
«Роскосмос» планирует в 2020 году поставить Минобороны России две тяжелых ракеты-носителя «Ангара», сообщил представитель госкорпорации ТАСС.
Энергетика
Казахстан ответил Белоруссии по поводу поставок нефти
Ранее, 14 января, вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск не считает целесообразным переплачивать российским компаниям за нефть и Белоруссия направила предложения по поставкам в несколько других государств.
Энергетика
«Транснефть» исключает прекращение транзита нефти через Беларусь
Россия может перераспределить транзитные потоки нефти, которые идут в Европу через Беларусь, однако прекращение транзита исключено.
Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в фильме о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".
Здоровье
Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре выросло до 75
Число госпитализированных с кишечной инфекцией в городе Кизляре в Дагестане выросло до 75 человек, большинство из них дети.
Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.
Общество
В России понизят пенсии в 2020 году
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что часть пенсионеров России должны быть готовы к сокращению пенсионных выплат в 2020 году.
Политика
У дома Зеленского в Киеве митингуют украинские аграрии
В Киеве, у дома возле Маринского парка, где находится квартира президента Украины Владимира Зеленского проходит акция протеста.
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Общество
Патриарх Кирилл может быть связан с бизнесменом Евгением Пригожиным
Патриарх Кирилл может быть связан с бизнесменом Евгением Пригожиным через Лидию Леонову, проживавшей с главой РПЦ в одной квартире.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Происшествия
Александр Серов получил ранение в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов получил огнестрельное ранение в ногу в потасовке в конце 2019 года.
Футбол
В российском футболе стартовала судейская реформа
Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Финансы
Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая
Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
Политика
Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху судом из-за песни Билана
Продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана. Она собирается обратиться в суд.
Культура
Новый клип Егора Крида за сутки набрал полтора миллиона просмотров
"Даже если ваши глаза не голубого цвета - вы все равно сможете прочувствовать эту песню!" — говорится в описании к видео.
Политика
Путин заявил, что студенты после 2 курса смогут менять направление
Путин подчеркнул, что все звенья здравоохранения должны быть обеспечены медицинскими специалистами.