Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский министр отказался считать Европу независимой

Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».
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Российский министр отказался считать Европу независимой

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Максим Орешкин отказался считать Европу экономически независимой

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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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