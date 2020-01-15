Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».

Армия и оружие Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты Военное морское судно должно было обеспечивать передачу информации иранскими системам ПВО в случае пуска в сторону Ирана ракет или же при приближении истребителей и бомбардировщиков со стороны авиабазы Диего-Гарсия, где уже находились американские стратегические бомбардировщики B-52H.

Энергетика Казахстан ответил Белоруссии по поводу поставок нефти Ранее, 14 января, вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск не считает целесообразным переплачивать российским компаниям за нефть и Белоруссия направила предложения по поставкам в несколько других государств.

Общество Треть россиян устала от новогодних каникул Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.

Общество В России понизят пенсии в 2020 году Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что часть пенсионеров России должны быть готовы к сокращению пенсионных выплат в 2020 году.

Технологии Microsoft перестала поддерживать Windows 7 Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.

Футбол В российском футболе стартовала судейская реформа Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.

Общество Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).

Политика Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.

Финансы Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.