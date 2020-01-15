Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский министр отказался считать Европу независимой

Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».
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Российский министр отказался считать Европу независимой

Lenta.ru03:22

Максим Орешкин отказался считать Европу экономически независимой

Московский Комсомолец03:52

На Гайдаровском форуме поспорили насчет независимости Банка России

Росбалт03:31

Экономист из США выразил сомнение в независимости ЦБ России

Pravda.Ru06:01

Бывший главный экономист МВФ на Гайдаровском форуме заявил о зависимости ЦБ РФ

Ruposters.ru04:37

Российский министр не считает Европу экономически независимой

ГЛАС.RU07:07
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Политика

Путин предложил изменить порядок формирования правительства России

Российский лидер Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил доверить Госдуме право утверждения кандидатуры премьер-министра и всего правительства.
RT на русском 05:34
Экономика

Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 07:08
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
URA.Ru 02:28
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru 13 января в 12:31
Космос

Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батарей МКС

Американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир вышли в открытый космос, чтобы провести работы по замене аккумуляторов Международной космической станции (МКС).
Известия 07:36
Хоккей

Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

РИА Новости 00:55
Финансы

Максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения за первую декаду января упала до 5,927% годовых, сообщил Центробанк.
Forbes 07:14
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
Lenta.ru 07:09
Политика

Путин потребовал сформировать систему экологического мониторинга

Президент России Владимир Путин требует сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.
Народные новости 05:28
Политика

Путин предложил реализовать проект «Доступный Интернет»

Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать в стране проект «Доступный Интернет».
ФАН 07:29
Кино

Создатели «Ведьмака» снимут книжную концовку для сериала

Шоураннер сериала "Ведьмак" от Netflix Лорен Хиссрич, сообщила о том, что создатели снимут каноничную концовку по оригинальным книгам.
VSE42.RU 13 января в 22:26
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Ведомости 05:18
Авто

АвтоВАЗ начал продажи обновленного Lada 4х4

Компания "АвтоВАЗ" сообщила о начале продаж модернизированной LADА 4x4.
Новые автомобили 03:17
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара»

Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакара-2020».
Metaratings вчера в 09:21
Кино

Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW

На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
КиноПоиск 03:10
Общество

Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Известия 05:22
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Газета.Ru 02:58
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Общество

Учителям повысят доплаты за классное руководство

Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.
Гарант 05:50
Происшествия

Следственному комитету России исполнилось 9 лет

15 января Следственному комитету России исполнилось 9 лет.
Ингушетия/ГIалгIайче 03:21
Происшествия

Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

Газета.Ru 07:16
Происшествия

В Нижнем Тагиле обвиняемый в убийстве мальчика может попасть под арест

REGNUM 01:36
Кино

Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети

СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Политическая Экспертиза 13 января в 11:04
Общество

Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты

В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Газета.Ru 06:17
Армия и оружие

Власти Судана открыли воздушное пространство после мятежа в Хартуме

Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что воздушное пространство над страной вновь открыто после подавления вооруженного мятежа сотрудников оперативного управления суданской Службы общей разведки.
ТАСС вчера в 22:32
Авто

В России продают 25-летнюю «Волгу» за 5 млн рублей

Редчайший экземпляр продают в Тольятти за 5 000 000 рублей.
Российская газета 07:00
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Ученым удалось оптимизировать получение перекиси водорода

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Кеннет Рогофф
Видный американский экономист и шахматный гроссмейстер. Профессор экономики Гарвардского университета. Один из ведущих учёных в области сравнительного изучения экономик он часто входит в рейтинги самых влиятельных экономистов мира. Главный экономист МВФ. Известность получили его исследования истории мировых финансовых кризисов.
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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