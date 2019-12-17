Кино

РБКРБКРоссийский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

Бронзит — российский аниматор, заслуженный деятель искусств России. В 2009 году он выдвигался на премию «Оскар» за мультфильм «Уборная история — любовная история», а спустя семь лет — за короткометражку «Мы не можем жить без космоса».
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Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»

Российская газетавчера в 21:34

Российский мультфильм вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»

RT на русскомвчера в 20:58

«Дылда» вошла в шорт-лист претендентов на «Оскар»

ТАССвчера в 18:39

Российский мультфильм вошел в короткий список претендентов на «Оскар»

Газета.Ruвчера в 20:37

Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»

РИА Новостивчера в 20:20

Фильм «Дылда» Балагова вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Известиявчера в 18:39

Российский мультфильм «Он не может жить без космоса» попал в шорт-лист «Оскара»

Интерфаксвчера в 20:38
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9

Коммерсантъ вчера в 20:24
Армия и оружие

Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

РИА Новости вчера в 21:38
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Lenta.ru вчера в 22:44
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 13:58
Политика

Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала

Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
Взгляд.ру вчера в 16:28
Армия и оружие

Опубликованы первые кадры полевого испытания «Деривации» зимой

Кадры полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация» впервые опубликованы в широком доступе.
Телеканал 360° вчера в 23:22
Авто

Самый восточный салон Toyota обрел новый дом

Новый салон стал 113 дилерским центром Toyota в России.
АвтоБизнесРевю вчера в 09:49
Шоу-бизнес

Может позволить: 61-летняя Мадонна завела 26-летнего бойфренда

Ахламалика сфотографировали рядом с Мадонной на балконе одного из отелей Майами.
Телепрограмма вчера в 05:00
Политика

Горбачев обвинил Вашингтон в стремлении к военному превосходству

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что США стремятся к одностороннему военному превосходству путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями, однако такая цель опасна и недостижима.
Известия вчера в 23:33
Армия и оружие

Сверхзвуковой МиГ-23 нанёс мощнейшие удары по турецким военным и боевикам. Видео

Avia.pro вчера в 01:00
Хоккей

Юниорская сборная РФ по хоккею впервые выиграла Мировой кубок вызова

ТК Звезда вчера в 01:12
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от работы комментатором

В сети появилась петиция за отстранение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой от работы комментатором.
ProstoProSport вчера в 08:15
Экономика

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
РБК вчера в 23:00
Общество

Британский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем

Херес и портвейн являются алкогольными напитками, после которых наступает самое сильное похмелье.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 14 декабря в 01:12
Наука

Учёные раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

Учёные из США, Новой Зеландии и Чили изучили две статуи у вулкана Рано Рараку и полагают научно доказанным то, что целью возведения статуй было повышение урожайности земель острова.
REGNUM вчера в 23:41
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
Армия и оружие

Военные России и Сирии начали совместные учения в Средиземном море

Газета.Ru вчера в 21:35
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия 15 декабря в 15:32
Политика

Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ

В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 07:08
Футбол

Экс-тренер «Ротора» возглавит клуб ПФЛ

Как стало известно matchtv.ru, «Тюмень» с большой долей вероятности возглавит Игорь Меньщиков, на прошлой неделе покинувший пост главного тренера «Ротора».
Матч ТВ вчера в 15:30
Политика

Демократы готовятся проголосовать против Дональда Трампа

Демократы готовятся проголосовать против Дональда Трампа Судебный комитет Палаты представителей в понедельник опубликовал полную версию доклада об импичменте президента Дональда Трампа.
Коммерсантъ вчера в 13:28
Происшествия

В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха

В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
РИА Новости вчера в 18:03
Спорт

Биатлонист Самуэльссон поддержал российских спортсменов

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал решение WADA по России и высказался за участие "чистых" российских спортсменов в соревнованиях.
Pravda.Ru вчера в 04:39
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
РИА Новости вчера в 16:38
Футбол

Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

RT на русском 15 декабря в 18:41
Экономика

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Газета.Ru 14 декабря в 03:37
Экономика

«Газпром» уходит из Сибири

ОГК-2 «Газпром энергохолдинга» (ГЭХа) и СУЭК (подконтрольна Андрею Мельниченко) договорились об условиях продажи угольной Красноярской ГРЭС-2 (1,26 ГВт).
Коммерсантъ вчера в 17:30
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета вчера в 06:23
Политика

МИД Украины отверг идею привлечь ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Как пишет Argumenti.ru, пресс-служба штаба киевской военной операции в Донбассе распространила в интернете информацию о числе ополченцев Народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уничтоженных Вооруженными силами Украины с начала декабря.
Радио Sputnik вчера в 13:02
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