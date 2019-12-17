Кино

РБКРБКРоссийский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

Бронзит — российский аниматор, заслуженный деятель искусств России. В 2009 году он выдвигался на премию «Оскар» за мультфильм «Уборная история — любовная история», а спустя семь лет — за короткометражку «Мы не можем жить без космоса».
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с чего всё началось
Мультипликационный фильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» был включен
 в шорт-лист премии американской Академии кинематографических искусств и наук «Оскар».
Коммерсантъ21:40

Подробнее о событии

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

РБК21:51

Мультфильм российского режиссера включен в шорт-лист премии «Оскар»

Коммерсантъ21:40

Российский мультфильм включили в шорт-лист претендентов на «Оскар»

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Российский мультфильм «Он не может жить без космоса» попал в шорт-лист «Оскара»

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Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»

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