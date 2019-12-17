Кино
Lenta.ruРоссийский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
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Общество
Минтруд предложил ускорить сроки выдачи материнского капитала
В Министерстве труда и социальной защиты России решили ускорить выдачу материнского капитала.
Интернет
Веб-сервер не отвечает: атака на NGINX и дело программиста Сысоева
Одним из самых громких скандалов конца прошлой — начала этой недели стало так называемое дело Сысоева, имеющее отношение не только к ряду гигантов российского и мирового IT-бизнеса, но и к имиджу страны в целом.
Хоккей
«Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу», Панарин забил 20-й гол в сезоне
Гости победили со счетом 5:2. В составе «Рейнджерс» отличился Артемий Панарин.
Армия и оружие
Совместные учения России и Сирии начались в Средиземном море
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи
Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
Музыка
Дробыш ответил на критику Мазаева по поводу концерта Носкова
Виктор Дробыш, являющийся одним из главных организаторов концерта Николая Носкова, посетил программу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Экономика
Производитель Superjet 100 не выполнил годовой план продаж
Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Культура
Алла Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»
Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.
Общество
Загитова за всю программу «Вечерний Ургант» сказала лишь 137 слов
Олимпийские чемпионки по фигурному катанию, Алина Загитова и Татьяна Навка, стали гостьями программы "Вечерний Ургант".
Происшествия
На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося
"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
Футбол
Кобелев: «Динамо» важнее быть в еврокубках, чем стоять выше «Спартака»
Бывший тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о том, что "бело-голубые" и московский "Спартак" занимают в таблице РПЛ не свои места, назвал будущего чемпиона России и высказался против действующей системы "осень-весна" и лимита на легионеров.
Происшествия
В ДТП с автобусом Херсон-Москва в Черниговской области погибли три человека, 15 пострадали
В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Черниговской области погибли три человека, еще 15 получили ранения.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Армия и оружие
Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии
В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
Футбол
Ибрагимович готов перейти в «Эвертон», если клуб возглавит Анчелотти
Как сообщает Rai, Златан готов перейти в стан «ирисок», если клуб возглавит итальянский специалист Карло Анчелотти, недавно покинувший «Наполи».
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Общество
Rambler в 2011 году не возражал против работы Сысоева над Nginx
В 2011–2012 годах Rambler знал о работе Игоря Сысоева над Nginx и не был против этого, рассказал его бывший начальник Андрей Копейко, который сейчас проходит свидетелем по уголовному делу.
Технологии
Трамвай R1, прозванный «iPhone на колесах», может получить продолжение
Получивший прозвище "iPhone на колесах" инновационный российский трамвай R1 (Russia One), который был создан в виде прототипа и не пошел в серию, может получить продолжение, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха), разработавшей R1, Дмитрий Семизоров.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Хоккей
Сборная России по хоккею победила финнов на Кубке Первого канала
Российские хоккеисты победили сборную Финляндии в третьем туре второго этапа Евротура – Кубка Первого канала со счетом 2:0, заняв второе место на турнире.
Происшествия
Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал
Музыка
Лазарев высказался насчет скандала с Биланом и «Евровидением»
Напомним, ранее Дима Билан отказался выступать на концерте главных звезд конкурса «Евровидения».
Гаджеты
JBL выпустит «вечные» беспроводные наушники на солнечных батареях
Компания JBL запустила краудфандинговую кампанию, которая нацелена на реализацию проекта по созданию беспроводных наушников-вкладышей для улицы под названием Reflect Eternal, работающих на солнечных батареях.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Энергетика
Цены на нефть снижаются во вторник утром
По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,12%, до 65,28 долларов за баррель.
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.