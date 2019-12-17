Кино

Lenta.ruLenta.ruРоссийский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
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Кинокритик Кирилл Разлогов считает, что «Дылда» имеет шансы на получение «Оскара»

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Ферганавчера в 09:37

Продюсер оценил шансы фильма «Дылда» попасть в финал «Оскара»

РИА Новости01:09

Российский мультфильм включили в число претендентов на «Оскар»

Известиявчера в 23:09

Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»

Российская газетавчера в 21:34

Российский мультфильм вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»

RT на русскомвчера в 20:58

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист премии «Оскар»

78.ru00:56
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 01:29, Ашберн
Общество

Минтруд предложил ускорить сроки выдачи материнского капитала

В Министерстве труда и социальной защиты России решили ускорить выдачу материнского капитала.
Известия вчера в 11:47
Интернет

Веб-сервер не отвечает: атака на NGINX и дело программиста Сысоева

Одним из самых громких скандалов конца прошлой — начала этой недели стало так называемое дело Сысоева, имеющее отношение не только к ряду гигантов российского и мирового IT-бизнеса, но и к имиджу страны в целом.
РИА Новости 00:00
Хоккей

«Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу», Панарин забил 20-й гол в сезоне

Гости победили со счетом 5:2. В составе «Рейнджерс» отличился Артемий Панарин.
Sportbox.RU вчера в 21:53
Армия и оружие

Совместные учения России и Сирии начались в Средиземном море

Известия вчера в 22:13
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи

Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Вести.Ru 01:09
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
БИЗНЕС Online 15 декабря в 06:39
Музыка

Дробыш ответил на критику Мазаева по поводу концерта Носкова

Виктор Дробыш, являющийся одним из главных организаторов концерта Николая Носкова, посетил программу «Ты не поверишь!» на НТВ.
OAnews вчера в 11:36
Экономика

Производитель Superjet 100 не выполнил годовой план продаж

Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
РБК 01:22
Культура

Алла Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»

Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.
Gazeta.SPb вчера в 11:09
Общество

Загитова за всю программу «Вечерний Ургант» сказала лишь 137 слов

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию, Алина Загитова и Татьяна Навка, стали гостьями программы "Вечерний Ургант".
Народные новости вчера в 23:45
Происшествия

На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Футбол

Кобелев: «Динамо» важнее быть в еврокубках, чем стоять выше «Спартака»

Бывший тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о том, что "бело-голубые" и московский "Спартак" занимают в таблице РПЛ не свои места, назвал будущего чемпиона России и высказался против действующей системы "осень-весна" и лимита на легионеров.
РИА Новости 00:00
Происшествия

В ДТП с автобусом Херсон-Москва в Черниговской области погибли три человека, 15 пострадали

В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Черниговской области погибли три человека, еще 15 получили ранения.
Газета.Ru 01:12
Фигурное катание

Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

Радио Sputnik 15 декабря в 01:41
Гаджеты

Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
МонаВиста вчера в 12:56
Армия и оружие

Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии

В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
RT на русском вчера в 02:17
Футбол

Ибрагимович готов перейти в «Эвертон», если клуб возглавит Анчелотти

Как сообщает Rai, Златан готов перейти в стан «ирисок», если клуб возглавит итальянский специалист Карло Анчелотти, недавно покинувший «Наполи».
Матч ТВ 00:57
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
Общество

Rambler в 2011 году не возражал против работы Сысоева над Nginx

В 2011–2012 годах Rambler знал о работе Игоря Сысоева над Nginx и не был против этого, рассказал его бывший начальник Андрей Копейко, который сейчас проходит свидетелем по уголовному делу.
Коммерсантъ 14 декабря в 11:05
Технологии

Трамвай R1, прозванный «iPhone на колесах», может получить продолжение

Получивший прозвище "iPhone на колесах" инновационный российский трамвай R1 (Russia One), который был создан в виде прототипа и не пошел в серию, может получить продолжение, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха), разработавшей R1, Дмитрий Семизоров.
РИА Новости 01:08
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Хоккей

Сборная России по хоккею победила финнов на Кубке Первого канала

Российские хоккеисты победили сборную Финляндии в третьем туре второго этапа Евротура – Кубка Первого канала со счетом 2:0, заняв второе место на турнире.
Взгляд.ру 15 декабря в 10:32
Происшествия

Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

РИА Новости вчера в 20:52
Музыка

Лазарев высказался насчет скандала с Биланом и «Евровидением»

Напомним, ранее Дима Билан отказался выступать на концерте главных звезд конкурса «Евровидения».
Uznayvse.ru вчера в 18:35
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JBL выпустит «вечные» беспроводные наушники на солнечных батареях

Компания JBL запустила краудфандинговую кампанию, которая нацелена на реализацию проекта по созданию беспроводных наушников-вкладышей для улицы под названием Reflect Eternal, работающих на солнечных батареях.
REGNUM вчера в 15:00
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ 15 декабря в 12:54
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM вчера в 13:57
Энергетика

Цены на нефть снижаются во вторник утром

По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,12%, до 65,28 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 21:38
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости вчера в 15:31
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