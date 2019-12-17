Кино

Lenta.ruLenta.ruРоссийский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
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Российский мультфильм «Он не может жить без космоса» попал в шорт-лист «Оскара»

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