Политика

Газета.RuГазета.RuРоссийский олигарх рассказал о своих встречах с Путиным

Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен заявил, что встречается с российским лидером Владимиром Путиным 2-3 раза в год.
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