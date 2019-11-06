Происшествия
РИА НовостиРоссийский паром сел на мель около Стокгольма
Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма. По информации шведской береговой охраны, на борту находится более тысячи человек, пострадавших среди них нет.
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Оборудование парома Princess Anastasia проверят в порту Стокгольма после ЧП
Московский Комсомолец16:08
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Общество
В Хабаровске помогут россиянину, вывезшему троих детей из Швеции
Pravda.Ru вчера в 08:28
Футбол
«Челси» спасся от поражения в матче с «Аяксом» в Лиге чемпионов
«Челси» сыграл вничью с «Аяксом» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 4:4.
РБК вчера в 17:18
Авто
Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD
Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
SpeedMe 05:10
Общество
Концертный зал Мацуева построят в Иркутске на берегу водохранилища
Ожидается также, что в проекте будет участвовать всемирно известный специалист в сфере акустического проектирования театрально-концертных залов, директор компании "Нагата акустикс" Ясухиса Тоеота Левченко также сообщил, что на берегу Чертугеевского залива, кроме концертного зала, планируется построить еще "несколько знаковых объектов".
Интерфакс - Россия 07:02
Культура
Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Peterburg2.ru 04:42
Политика
Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости 16:41
Политика
Путин встретится с президентом Казахстана в Омске
Президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске в четверг 7 ноября.
Sibnet Новости 20:00
Общество
В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры
Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.
Актуальные Новости 05:11
Гаджеты
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro
Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
MobiDevices вчера в 06:03
Технологии
Microsoft записала культовый фильм «Супермен» на куске стекла
Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло.
CNews вчера в 08:39
Здоровье
Минздрав уточнил критерии появления на свет детей
Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более).
Парламентская газета 16:57
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Армия и оружие
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
В госдепартаменте США сообщили, что на территориях Сирии, контролируемых американской армией, нефть добывают местные власти.
RT на русском 18:41
Футбол
Лига чемпионов. «Тоттенхэм» крупно победил «Црвену Звезду»
Гости выиграли с крупным счетом 4:0. "Тоттенхэм" снова крупно победил "Звезду", забив на один мяч меньше, чем дома.
Вести.Ru 17:32
Общество
Первые дроны могут появиться в российских аэропортах в 2021 году
Технологические дроны могут появиться в российских аэропортах в 2021 году, они займутся в том числе проверкой аэронавигационного оборудования и будут летать как по территории, так и в окрестностях аэропортов, сообщил РИА Новости соруководитель рабочей группы "Аэронет" Сергей Жуков в кулуарах конференция по реализации НТИ "Национальная технологическая революция 20.35".
РИА Новости 19:19
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС 09:31
Кино
Режиссеры «Мстителей: Финал» сняли несколько альтернативных сцен смерти Тони Старка
Киноафиша России вчера в 18:30
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 11:09
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли хочет уехать из США
В интервью Джоли не слишком подробно рассказывает о том, где именно она хотела бы жить.
Радио Комсомольская правда 08:20
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Футбол
«Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Матч ТВ вчера в 14:50
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому
Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
Интерфакс 05:42
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Футбол
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings 17:33
Наука
Известно, как клетки печени защищаются от диабета первого типа
Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Марийского государственного университета выяснили, как клетки печени защищаются от диабета.
МедиаПоток вчера в 11:31
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru 16:03
Происшествия
В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента
Напомним, двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство.
Российская газета 04:10
Общество
На Сицилии мэр города раздает дома бесплатно
РИА Новости 15:25