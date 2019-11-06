Происшествия
Life.ruРоссийский паром «Принцесса Анастасия» сел на мель около Стокгольма
На пароме отключились электрогенераторы. Севший на мель паром буксируют в порт Стокгольма Фрихамнен, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Государственное управление судоходства Швеции.
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Оборудование парома Princess Anastasia проверят в порту Стокгольма после ЧП
Московский Комсомолецвчера в 16:08
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Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" проиграл туринскому "Ювентусом" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 14:59
Политика
Украина сообщила о готовности к прекращению транзита российского газа
Оржель сообщил, что Киев готов к остановке транзита российского газа.
Политическая Экспертиза 04 ноября в 23:13
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Армия и оружие
Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ
Министерство обороны прорабатывает вопрос модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
RT на русском 00:34
Политика
В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.
RT на русском 01:09
Транспорт
Две станции метро Петербурга работают в ограниченном режиме
Две станции красной ветки метро на севере Петербурга переведены на режим ограниченного пассажиропотока из-за технической поломки на конечной станции.
REGNUM 00:22
Армия и оружие
Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию
Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией.
Lenta.ru 01:29
Кино
Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли
По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv 05 ноября в 05:08
Политика
В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии
Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 01:17
Кино
Постер «Полицейского с Рублевки» задал новогоднее настроение
Sibnet Новости 00:54
Футбол
Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов
Газета.Ru 05 ноября в 10:18
Футбол
Красная карточка Сона, который сломал ногу Гомешу, отменена
Независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) отменила красную карточку, показанную нападающему «Тоттенхэма» Сон Хын-Мину за фол на Андре Гомеше в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1). Сону грозила дисквалификация на три матча.
Матч ТВ 05 ноября в 12:32
Армия и оружие
Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
REGNUM вчера в 12:19
Футбол
«Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря
Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.
Чемпионат 01:22
Политика
В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия вчера в 20:23
Авто
Новый Toyota RAV4 начали собирать в России
Процесс сборки стал более автоматизированным благодаря установке на конвейере 133 новых роботов и появлению 100 новых механизмов каракури для подачи и перемещения деталей нового Toyota RAV4.
За рулем 01:10
Здоровье
Роструд: В России не хватает педиатров и терапевтов
Статистика приведена в соответствии с данными портала «Работа России», – говорится в сообщении пресс-центра Роструда.
RuNews24.ru вчера в 10:50
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Происшествия
Главе Чебаркуля предъявили обвинения по трем статьям
Главе Чебаркуля (Челябинская область) Сергею Ковригину предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и их превышении, а также в получении взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на СУ СКР.
Доступ1 01:32
Происшествия
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр 05 ноября в 03:31
Происшествия
В Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Происшествия
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 02:09
Происшествия
Сбившего полицейского водителя задержали со стрельбой в Петербурге
Водитель автомобиля Volkswagen сбил полицейского в Санкт-Петербурге в среду вечером, когда сотрудники МВД пытались остановить его для проверки документов, а затем скрылся.
ТАСС вчера в 15:47
Космос
Россия перед Новым годом запустит в космос стеклянный шар
Старт с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря В конце декабря планируется вывести на орбиту Земли сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля планеты, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ 03 ноября в 22:04