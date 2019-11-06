На пароме отключились электрогенераторы. Севший на мель паром буксируют в порт Стокгольма Фрихамнен, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Государственное управление судоходства Швеции.

Российский паром «Принцесса Анастасия» сел на мель около Стокгольма

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Футбол «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов Московский "Локомотив" проиграл туринскому "Ювентусом" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.

Происшествия Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.

Армия и оружие Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ Министерство обороны прорабатывает вопрос модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.

Политика В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.

Транспорт Две станции метро Петербурга работают в ограниченном режиме Две станции красной ветки метро на севере Петербурга переведены на режим ограниченного пассажиропотока из-за технической поломки на конечной станции.

Армия и оружие Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией.

Кино Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.

Политика В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Футбол Красная карточка Сона, который сломал ногу Гомешу, отменена Независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) отменила красную карточку, показанную нападающему «Тоттенхэма» Сон Хын-Мину за фол на Андре Гомеше в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1). Сону грозила дисквалификация на три матча.

Футбол «Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.

Политика В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Авто Новый Toyota RAV4 начали собирать в России Процесс сборки стал более автоматизированным благодаря установке на конвейере 133 новых роботов и появлению 100 новых механизмов каракури для подачи и перемещения деталей нового Toyota RAV4.

Здоровье Роструд: В России не хватает педиатров и терапевтов Статистика приведена в соответствии с данными портала «Работа России», – говорится в сообщении пресс-центра Роструда.

Общество Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.

Происшествия Главе Чебаркуля предъявили обвинения по трем статьям Главе Чебаркуля (Челябинская область) Сергею Ковригину предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и их превышении, а также в получении взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на СУ СКР.

Происшествия МВД разоблачило группу кредитных мошенников В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.

Общество Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.

Космос «Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.

Происшествия В Югре восемь детей отравились угарным газом В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.

Происшествия В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.

Происшествия Сбившего полицейского водителя задержали со стрельбой в Петербурге Водитель автомобиля Volkswagen сбил полицейского в Санкт-Петербурге в среду вечером, когда сотрудники МВД пытались остановить его для проверки документов, а затем скрылся.