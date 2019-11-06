Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма. По информации шведской береговой охраны, на борту находится более тысячи человек, пострадавших среди них нет.

Российский паром сел на мель около Стокгольма

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