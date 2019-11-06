Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиРоссийский паром сел на мель около Стокгольма

Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма. По информации шведской береговой охраны, на борту находится более тысячи человек, пострадавших среди них нет.
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Российский паром «Принцесса Анастасия» сняли с мели около Стокгольма

РБК16:41

Российский паром «Принцесса Анастасия» сел на мель у берегов Стокгольма

Известия14:24

Севший на мель около Стокгольма российский паром вернулся в порт

Lenta.ru15:58

Паром Princess Anastasia продолжит круиз после проверки оборудования в порту Стокгольма

ТАСС15:28

Оборудование парома Princess Anastasia проверят в порту Стокгольма после ЧП

Московский Комсомолец16:08

Паром Princess Anastasia вернулся в Стокгольм из-за перебоев с электропитанием

Интерфакс15:23

Севший на мель российский паром буксируют в порт Стокгольма

РИА Новости14:36
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Экономика

ФНС заявила о непрозрачности методики Doing Business

ФНС России продолжает настаивать на своих замечаниях к формированию рейтинга Doing Business.
Газета.Ru 05:28
Авто

Toyota представила новый кроссовер Raize за миллион рублей

Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.
Автоновости дня 04 ноября в 22:44
Общество

СМИ узнали о планах ВС оставить срок давности по налоговым преступлениям

Пленум Верховного суда (ВС) исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях формулировку, которая де-факто отменила бы срок давности по налоговым преступлениям.
РБК 20:49
Футбол

Дзагоев отправился с ЦСКА на матч Лиги Европы с «Ференцварошем»

Напомним, что встреча группы Н между Ференцварошем и ЦСКА состоится 7 ноября в Будапеште (Венгрия) на стадионе Гроупама Арена и начнется в 23:00 по московскому времени.
Советский спорт 03:16
Общество

В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры

Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.
Актуальные Новости 05:11
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru 08:35
Политика

Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Футбол

Президент «Оренбурга» Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев дал ответ на жалобу мамы футболиста о плохих условиях в академии.
Газета.Ru 06:40
Происшествия

Появились кадры с места атаки боевиков на погранзаставу в Таджикистане

Lenta.ru 02:06
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru 16:06
Кино

В России вышел сериал «Тёмные начала»

News.ru 03:10
Экономика

МВФ призвал Европу разработать план действий на случай кризиса

МВФ предупредил, что Европе необходимо разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации в экономике.
Коммерсантъ 19:40
Футбол

Хонда подписал контракт с «Витессом» и снова будет работать со Слуцким

Японский полузащитник Кейсуке Хонда подписал контракт с «Витессом», сообщает официальный сайт клуба.
Спорт день за днем 10:25
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 вчера в 01:30
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов

Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Общество

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Футбол

Анчелотти может уйти из «Наполи» из-за конфликта с Де Лаурентисом

По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.
Бомбардир.ру 07:55
Общество

У члена Либертарианской партии России Светова прошли обыски

По словам адвоката Светова Михаила Бирюкова, обыск проведён в рамках уголовного дела, возбуждённого «по факту публикации поста в Instagram в 2012 году».
REGNUM 11:36
Происшествия

Раскрыта цель нападения на бывшего мэра российского города

Возглавлявший Киселевск на протяжении 16 лет Лаврентьев был убит рядом с собственным домом в окрестностях города в ночь на 1 ноября.
Lenta.ru 13:26
Киберспорт

Blizzard отказалась от изменений в сюжете Warcraft III: Reforged

Gmbox.ru 04 ноября в 01:45
Общество

Мэр сицилийского города Каммарата бесплатно раздает дома

Вести.Ru 19:08
Происшествия

Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Футбол

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings 17:33
Общество

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Общество

Названа самая закредитованная группа россиян

Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».
RT на русском 20:18
Общество

В России запретят продавать смартфоны без российского ПО

Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 08:12
Происшествия

Взрыв машины с российско-украинским бизнесменом в Киеве попал на видео

РБК 18:37
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Происшествия

Возбуждено второе уголовное дело в отношении экс-мэра Игоря Пушкарева

Согласно материалам уголовного дела, бывшему чиновнику за предоставленные ООО «Флагман-Авто» преимущества инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, а также присвоение чужого имущества в особо крупном размере.
ВЕСТИ: Приморье 13:17
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