Происшествия
РИА НовостиРоссийский паром сел на мель около Стокгольма
Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма. По информации шведской береговой охраны, на борту находится более тысячи человек, пострадавших среди них нет.
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Оборудование парома Princess Anastasia проверят в порту Стокгольма после ЧП
Московский Комсомолец16:08
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Экономика
ФНС заявила о непрозрачности методики Doing Business
ФНС России продолжает настаивать на своих замечаниях к формированию рейтинга Doing Business.
Газета.Ru 05:28
Авто
Toyota представила новый кроссовер Raize за миллион рублей
Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.
Автоновости дня 04 ноября в 22:44
Общество
СМИ узнали о планах ВС оставить срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда (ВС) исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях формулировку, которая де-факто отменила бы срок давности по налоговым преступлениям.
РБК 20:49
Футбол
Дзагоев отправился с ЦСКА на матч Лиги Европы с «Ференцварошем»
Напомним, что встреча группы Н между Ференцварошем и ЦСКА состоится 7 ноября в Будапеште (Венгрия) на стадионе Гроупама Арена и начнется в 23:00 по московскому времени.
Советский спорт 03:16
Общество
В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры
Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.
Актуальные Новости 05:11
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Футбол
Президент «Оренбурга» Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста
Президент "Оренбурга" Владимир Кияев дал ответ на жалобу мамы футболиста о плохих условиях в академии.
Газета.Ru 06:40
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США
Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru 16:06
Кино
В России вышел сериал «Тёмные начала»
News.ru 03:10
Экономика
МВФ призвал Европу разработать план действий на случай кризиса
МВФ предупредил, что Европе необходимо разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации в экономике.
Коммерсантъ 19:40
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом» и снова будет работать со Слуцким
Японский полузащитник Кейсуке Хонда подписал контракт с «Витессом», сообщает официальный сайт клуба.
Спорт день за днем 10:25
Хоккей
Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде
Discover24 вчера в 01:30
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Футбол
Анчелотти может уйти из «Наполи» из-за конфликта с Де Лаурентисом
По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.
Бомбардир.ру 07:55
Общество
У члена Либертарианской партии России Светова прошли обыски
По словам адвоката Светова Михаила Бирюкова, обыск проведён в рамках уголовного дела, возбуждённого «по факту публикации поста в Instagram в 2012 году».
REGNUM 11:36
Происшествия
Раскрыта цель нападения на бывшего мэра российского города
Возглавлявший Киселевск на протяжении 16 лет Лаврентьев был убит рядом с собственным домом в окрестностях города в ночь на 1 ноября.
Lenta.ru 13:26
Киберспорт
Blizzard отказалась от изменений в сюжете Warcraft III: Reforged
Gmbox.ru 04 ноября в 01:45
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Футбол
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings 17:33
Общество
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Общество
Названа самая закредитованная группа россиян
Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».
RT на русском 20:18
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Происшествия
Возбуждено второе уголовное дело в отношении экс-мэра Игоря Пушкарева
Согласно материалам уголовного дела, бывшему чиновнику за предоставленные ООО «Флагман-Авто» преимущества инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, а также присвоение чужого имущества в особо крупном размере.
ВЕСТИ: Приморье 13:17