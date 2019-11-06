Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиРоссийский паром сел на мель около Стокгольма

Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма. По информации шведской береговой охраны, на борту находится более тысячи человек, пострадавших среди них нет.
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Паром Princess Anastasia продолжит круиз после проверки оборудования в порту Стокгольма

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Оборудование парома Princess Anastasia проверят в порту Стокгольма после ЧП

Московский Комсомолецвчера в 16:08

Севший на мель около Стокгольма российский паром вернулся в порт

Lenta.ruвчера в 15:58

Российский паром «Принцесса Анастасия» сняли с мели около Стокгольма

РБКвчера в 16:41

Российский паром «Принцесса Анастасия» сел на мель у берегов Стокгольма

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Паром Princess Anastasia вернулся в Стокгольм из-за перебоев с электропитанием

Интерфаксвчера в 15:23

Севший на мель российский паром буксируют в порт Стокгольма

РИА Новостивчера в 14:36
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Происшествия

В России задержаны 16 кредитных мошенников

Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.
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Потолок обрушился на зрителей в театре Лондона

Газета.Ru вчера в 20:37
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Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео.
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В Югре восемь детей отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Политика

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:13
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«Локомотив» дома уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов

На стадионе "РЖД Арена" в Москве прошел матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Ювентусом".
Газета.Ru вчера в 14:51
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Сериал «Ведьмак» получился больше похожим на ужасы

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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

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Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM вчера в 02:29
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
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Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии

Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
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Происшествия

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

РБК вчера в 17:42
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии

Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
URA.Ru вчера в 11:29
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Происшествия

СК назвал версию покушения на адвоката в Кемерово

РБК 00:15
Общество

МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют

В России планируют разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации.
РБК 00:01
Здоровье

Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью

Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru вчера в 00:03
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Названа самая закредитованная группа россиян

Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».
RT на русском вчера в 20:18
Политика

Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.
RT на русском вчера в 03:55
Армия и оружие

США потребовали от Сеула 4,7 миллиарда долларов за содержание войск

Представители американской стороны потребовали от своих партнеров учесть также стоимость размещения военнослужащих в смежных регионах, и в итоге выставили Сеулу счет на 4,7 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 22:12
Интернет

В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
Gazeta.SPb вчера в 18:20
Политика

В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Футбол

«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru вчера в 17:23
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В России выросло число желающих вернуть смертную казнь

Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
Армия и оружие

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

BFM.ru вчера в 21:03
Армия и оружие

Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией

Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.
РИА Новости 00:30
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru вчера в 06:27
Технологии

В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
Forbes вчера в 16:03
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