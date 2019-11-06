Происшествия
РИА НовостиРоссийский паром сел на мель около Стокгольма
Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма. По информации шведской береговой охраны, на борту находится более тысячи человек, пострадавших среди них нет.
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Оборудование парома Princess Anastasia проверят в порту Стокгольма после ЧП
Московский Комсомолецвчера в 16:08
Паром Princess Anastasia вернулся в Стокгольм из-за перебоев с электропитанием
Интерфаксвчера в 15:23
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Происшествия
В России задержаны 16 кредитных мошенников
Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.
BFM.ru 00:09
Происшествия
Потолок обрушился на зрителей в театре Лондона
Газета.Ru вчера в 20:37
Политика
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео.
РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия
В Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:13
Футбол
«Локомотив» дома уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов
На стадионе "РЖД Арена" в Москве прошел матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Ювентусом".
Газета.Ru вчера в 14:51
Кино
Сериал «Ведьмак» получился больше похожим на ужасы
Напомним, что премьера «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года. Трансляция сериала будет проходить на потоковом сервисе Netflix.
ГЛАС.RU вчера в 02:16
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM вчера в 02:29
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии
Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости вчера в 03:48
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии
Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
URA.Ru вчера в 11:29
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Общество
МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют
В России планируют разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации.
РБК 00:01
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru вчера в 00:03
Общество
Названа самая закредитованная группа россиян
Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».
RT на русском вчера в 20:18
Политика
Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо
Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.
RT на русском вчера в 03:55
Армия и оружие
США потребовали от Сеула 4,7 миллиарда долларов за содержание войск
Представители американской стороны потребовали от своих партнеров учесть также стоимость размещения военнослужащих в смежных регионах, и в итоге выставили Сеулу счет на 4,7 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 22:12
Интернет
В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы
В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
Gazeta.SPb вчера в 18:20
Политика
В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия вчера в 20:23
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru вчера в 17:23
Общество
В России выросло число желающих вернуть смертную казнь
Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
Армия и оружие
Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО
BFM.ru вчера в 21:03
Армия и оружие
Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией
Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.
РИА Новости 00:30
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru вчера в 06:27
Технологии
В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
Forbes вчера в 16:03