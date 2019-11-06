Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиРоссийский паром сел на мель около Стокгольма

Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма. По информации шведской береговой охраны, на борту находится более тысячи человек, пострадавших среди них нет.
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Российский паром «Принцесса Анастасия» сняли с мели около Стокгольма

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Севший на мель около Стокгольма российский паром вернулся в порт

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Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
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Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем

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«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»

После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1). Лига чемпионов.
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Режим ЧС ввели в Новгородской области из-за подтоплений после дождей

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Новгородской области из-за последствий сильных дождей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
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«Байер» обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

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Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков

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Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".
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В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
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Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
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Отбившейся ножом от насильника жительнице Химок смягчили обвинение

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Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
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Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

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