Общество

Вести.RuВести.RuРоссийский паспорт стал менее привлекательным

Для сравнения, граждане Антигуа и Барбуды могут свободно посещать 150 стран, Доминики — 139, Украины — 128. Первые позиции в рейтинге уже не в первый раз заняли Япония и Сингапур: их граждане могут ездить без виз в 191 и 190 государств мира соответственно.
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с чего всё началось
В соответствии с обновленным рейтингом
 Henley Passport Index граждане Японии могут въехать, не предупреждая о своем намерении власти страны назначения, в 191 государство и территорию мира (по данным на 7 января).
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