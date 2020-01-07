с чего всё началось

Для сравнения, граждане Антигуа и Барбуды могут свободно посещать 150 стран, Доминики — 139, Украины — 128. Первые позиции в рейтинге уже не в первый раз заняли Япония и Сингапур: их граждане могут ездить без виз в 191 и 190 государств мира соответственно.

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