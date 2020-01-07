Общество
Вести.RuРоссийский паспорт стал менее привлекательным
Для сравнения, граждане Антигуа и Барбуды могут свободно посещать 150 стран, Доминики — 139, Украины — 128. Первые позиции в рейтинге уже не в первый раз заняли Япония и Сингапур: их граждане могут ездить без виз в 191 и 190 государств мира соответственно.
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Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Здоровье
Россиянам рассказали о противопоказаниях при посещении бань
Посещение бани противопоказано людям, которые страдают некоторыми заболеваниями. В их числе гепатит, эпилепсия и анемия.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Футбол
Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Политика
Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
Общество
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани возросло до 40
Не менее 40 человек погибли и больше 213 пострадали в давке, которая началась во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Керман, Иран.
Политика
Дуда объяснил отказ ехать в Израиль на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ поехать в Израиль на мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Политика
Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по ситуации в Ираке
Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Культура
Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года
В рейтинг вошли книги как зарубежных авторов, так и российских. Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года.
Политика
Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией.
Шоу-бизнес
Больной Армен Джигарханян перестал узнавать родственников
Больной Армен Джигарханян перестал узнавать родственников Об этом рассказала его бывшая жена.
Общество
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
Политика
Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году
Более 7,3 тысячи гражданам РФ было отказано во въезде на Украину в 2019 году, сообщила во вторник пресс-службам украинского министерства внутренних дел.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Политика
Педро Санчес утвержден премьер-министром Испании
Парламент Испании все-таки поддержал кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра страны, об этом 7 января сообщает испанское издание Efe.com.
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Общество
Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии
3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
Наука
Создана карта вызываемых музыкой эмоций
Наибольшее расхождение пришлось на композиции, которые вызывают чувство расслабления и энтузиазма, сообщается в статье Proceedings of the National Academy of Sciences.
Культура
Бербеков после победы на шоу «Голос» стал «Заслуженным артистом КБР»
Звание "Заслуженный артист КБР" певец Аскер Бербеков получил после победы в восьмом сезоне вокального шоу "Голос", заявил и. о. министра культуры региона Мухадин Кумахов в Нальчике.
Происшествия
Самого страшного насильника 195 мужчин осудили в Британии
В Британии приговорили к пожизненному заключению 36-летнего Рейнхарда Синагу (Reynhard Sinaga), который получил прозвище «одного из самых страшных насильников в мире».
Экономика
PwC предсказало «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году
Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на прогноз консалтингового агентства PwC.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Наука
Учёные считают, что разовая доза кетамина может снизить употребление алкоголя
По словам учёных, которые провели это исследование, кетамин, более известный как рекреационный наркотик и транквилизатор для животных, можно использовать для «переписывания» воспоминаний, связанных с выпивкой.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.