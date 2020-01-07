Общество

Вести.RuВести.RuРоссийский паспорт стал менее привлекательным

При составлении рейтинга компания учитывает так называемый "индекс свободы передвижения". Он показывает, сколько стран гражданин той или иной страны может посетить без визы или с оформлением ее в упрощенном порядке. Так, россияне могут приехать без виз в 118 государств (в 2019 году — в 119).
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с чего всё началось
В соответствии с обновленным рейтингом
 Henley Passport Index граждане Японии могут въехать, не предупреждая о своем намерении власти страны назначения, в 191 государство и территорию мира (по данным на 7 января).
РБК07:45

Подробнее о событии

Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов

Российская газета07:59

Названы самые «мощные» паспорта мира

РБК07:45

Российский паспорт потерял в ценности

Lenta.ru05:56

Названы самые «привлекательные» паспорта в мире

Газета.Ru07:31

Назван самый привлекательный паспорт в мире

РИА Новости06:37

Россия опустилась на три строчки в индексе паспортов

Интерфакс07:33

По итогам 2019 года паспорт РФ опустился на три позиции в индексе Henley & Partners

Коммерсантъ04:00
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Общество

Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти

Российская газета 08:50
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Политика

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Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Газета.Ru 05 января в 18:46
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Политика

Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Lenta.ru 09:05
Экономика

В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога.
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По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 17:47
Гаджеты

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The GEEK 07:28
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Экономика

Получится ли у азиатских стран заменить в расчётах доллар США

В 2020 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) может объявить о создании новой резервной валюты в противовес доллару США.
RT на русском 05 января в 09:22
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF в сокрытии допинга и коррупции

В мире большого спорта грядет новый масштабный скандал. Хайо Зеппельт, журналист немецкого телеканала ARD, снял фильм о допинге.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика

В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран работает над подготовкой пропорционального ответа на операцию США с целью ликвидации командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Инфорос 07:38
Политика

Reuters: Частный международный медцентр «Согаз» в Петербурге лечит российских наемников, раненых в Сирии и Ливии

Частный международный медицинский центр "Согаз" в Санкт-Петербурге лечит российских наемников, раненых в секретных военных операциях в Сирии, Ливии и других странах, - утверждает агентство Reuters, которое провело собственное расследование.
Эхо Москвы 07:30
Политика

Путин в Стамбуле откроет «Турецкий поток»

Участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток» примет президент РФ Владимир Путин, сообщает 7 января пресс-служба Кремля.
Красная весна 09:03
Общество

В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади

В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.
Газета.Ru 09:17
Футбол

Российский миллиардер хочет купить клуб из Украины

С помощью покупки футбольного клуба миллиардер хочет укрепить связь с родным городом.
Спорт день за днем 07:11
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Кино

Российский фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Приключенческая комедия «Холоп», которая вышла в прокат 26 декабря, собрала более 1 млрд рублей.
Национальная служба новостей 04 января в 13:00
Культура

Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года

В рейтинг вошли книги как зарубежных авторов, так и российских. Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года.
ТК Звезда вчера в 13:31
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
Здоровье

Психотерапевты назвали признаки начинающейся депрессии

Психотерапевты рассказали о признаках, которые указывают на начинающуюся депрессию.
Дни24 09:03
Политика

Российский ракетный крейсер не вписался в пирс в Турции

В Стамбуле на кадры смартфонов туристов попали кадры того, как российский боевой корабль «Маршал Устинов» пытается подойти к пирсу, но все попытки оканчиваются неудачей.
ИнфоСМИ 03:42
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории мирового кинематографа

Взгляд.ру 00:33
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
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Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Российская газета 05:53
Армия и оружие

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:29
Политика

Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

Более 7,3 тысячи гражданам РФ было отказано во въезде на Украину в 2019 году, сообщила во вторник пресс-службам украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 09:20
Происшествия

В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе

В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
RT на русском 04:31
Общество

Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае

Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Lenta.ru 07:23
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