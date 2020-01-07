с чего всё началось

При составлении рейтинга компания учитывает так называемый "индекс свободы передвижения". Он показывает, сколько стран гражданин той или иной страны может посетить без визы или с оформлением ее в упрощенном порядке. Так, россияне могут приехать без виз в 118 государств (в 2019 году — в 119).

Российский паспорт стал менее привлекательным

Политика Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.

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