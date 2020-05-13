Патологоанатом может написать в заключении о том, что смерть пациента наступила от коронавируса, если у того была пневмония и положительный ПЦР-тест на вирус, сообщил журналистам главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц.

с чего всё началось

Четырнадцать патологоанатомических отделений в Москве перепрофилировали для работы с телами пациентов, у которых был выявлен коронавирус, сообщил журналистам главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц, отметив, что врачи достаточно защищены от заражения.

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