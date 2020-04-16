Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в легких зараженного коронавирусом, и усомнился в том, что медики в этом случае имеют дело именно с пневмонией. Его слова в четверг, 16 апреля, приводит «Общественная служба новостей».

Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

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