Коронавирус
Lenta.ruРоссийский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в легких зараженного коронавирусом, и усомнился в том, что медики в этом случае имеют дело именно с пневмонией. Его слова в четверг, 16 апреля, приводит «Общественная служба новостей».
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Патологоанатом рассказал о состоянии лёгких больных коронавирусом: «Это не пневмония»
Московский Комсомолец04:41
Это не пневмония – патологоанатом о состоянии лёгких больных коронавирусом
Общественная служба новостей03:04
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Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
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Напомним, что коронавирус распространился уже на 20 районов и городских округов Нижегородской области.
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Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
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Американская корпорация Microsoft анонсировала "Планетарный компьютер" — открытую платформу для вычислений, которая поможет специалистам поддерживать биологическое разнообразие в экосистемах Земли.
Planet Today 02:34
Политика
В МИД оценили готовность Трампа поставить России аппараты ИВЛ
В Министерстве иностранных дел РФ оценили готовность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказать России гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РИА "Новости".
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На просторах Сети опубликованы новые изображения оболочки MIUI 12 от Xiaomi.
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Общество
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Ранее снижение темпа роста случаев коронавируса в Москве зафиксировано 11 апреля, когда было выявлено 1030 новых подтвержденных диагнозов — на 8,4% ниже показателя предыдущего дня.
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Газета.Ru 02:42
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 14 апреля в 13:36
Общество
В саратовской тюрьме ввели карантин из-за коронавируса
В тюрьме УФСИН по Саратовской области в Балашове введен карантин в связи с заболеванием двух сотрудников исправительного учреждения коронавирусом.
Российская газета 04:35
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Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
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Газета.Ru 05:31
Экономика
Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ
Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
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Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
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Врач скорой помощи в Петрозаводске заразилась коронавирусом
Все лица, включая больных, с которыми врач находилась в контакте, установлены, определены на карантин, 13 сотрудников станции скорой помощи, контактировавших с заболевшей женщиной, находятся на изоляции.
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АвтоВАЗ сменил название компании «GM-АвтоВАЗ»
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Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сегодня состоится премьера многосерийного сериала «Зулейха открывает глаза».
ToDay News Ufa 13 апреля в 05:07
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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
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РИА Новости 14 апреля в 14:36
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РИА Новости вчера в 18:49
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Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Lenta.ru вчера в 20:30