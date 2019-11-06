с чего всё началось

Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency. По данным издания, жители специально выстроились вдоль маршрута патрулирования, чтобы выразить недовольство прохождением военных по своим деревням.

Политика Германия собралась спасти «Северный поток-2» от Евросоюза Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.

Происшествия Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.

Политика Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Политика Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.

Экономика ФНС заявила о непрозрачности методики Doing Business ФНС России продолжает настаивать на своих замечаниях к формированию рейтинга Doing Business.

Шоу-бизнес Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Шоу-бизнес Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.

Общество Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон» Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".

Общество Кипр намерен лишить девять россиян «золотых» паспортов Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Общество Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.

Политика Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому» Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.

Армия и оружие СМИ: Россия нанесла удары по сирийскому Идлибу, разрушена детская больница В результате удара были полностью разрушены детская больница «Ихлас» и роддом в селении Шинан Зухейр Каррат, пострадали два медработника.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.

Общество В России запретят продавать смартфоны без российского ПО Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.

Гаджеты AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.