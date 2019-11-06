Армия и оружие
Lenta.ruРоссийский патруль забросали камнями в Сирии
Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency. По данным издания, жители специально выстроились вдоль маршрута патрулирования, чтобы выразить недовольство прохождением военных по своим деревням.
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с чего всё началось
Жители деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб) забросали машины совместного российско-турецкого патрулирования камнями и обувью, сообщает North Press Agency.РБКвчера в 17:31
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Курды встретили российскую военную полицию и турецкий патруль градом камней
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