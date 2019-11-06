с чего всё началось

Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency. По данным издания, жители специально выстроились вдоль маршрута патрулирования, чтобы выразить недовольство прохождением военных по своим деревням.

Авто Kia представил концепт нового электрокроссовера Компания KIA представила в Шанхае концепт нового электрического купе-кроссовера Futuron.

Происшествия Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.

Общество СМИ узнали о планах европейских банков отказаться от Visa и Mastercard По меньшей мере 20 европейских банков ведут совместную разработку общеевропейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и Mastercard.

Футбол Григорян не возглавит сборную Армении, у команды будет другой тренер Григорян подал в отставку с поста наставника «Тамбова» после поражения в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2). В октябре этого года пост главного тренера сборной Армении покинул Армен Гюльбудагянц.

Политика Путин объяснил, зачем России уникальное оружие Новое российское оружие создано для того, чтобы гарантировать государству безопасность, учитывая растущие угрозы, заявил президент России Владимир Путин.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Армия и оружие МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом Пхеньян считает намерение США провести совместные с Южной Кореей военные учения декларацией курса на конфронтацию в отношениях, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД КНДР Квон Чжон Гына.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

Общество Кипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов» Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.

Армия и оружие Посадку Су-33 на «Адмирала Кузнецова» показали на видео «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) представила видео первой в истории посадки тяжелого палубного истребителя Су-27К (Су-33) на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», состоявшейся в ноябре 1989 года.

Армия и оружие На Украине изобрели сверхзвуковую «несбиваемую» ракету На выставке «Оружие и безопасность — 2019» инженеры из конструкторского бюро «Южное» на Украине представили новую противокорабельную ракету под названием «Молния».

Космос Робот Федор сообщил о «секретных работах» на МКС Антропоморфный робот Федор в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что на борту Международной космической станции занимался рядом «секретных вещей», о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.

Гаджеты Xiaomi выпустила самый дешевый смартфон Redmi с NFC Фанаты дешевых смартфонов Xiaomi получили возможность пользоваться NFC для бесконтактной оплаты и не получать в нагрузку к желанному модулю дополнительные навороты - игровой процессор и 64-мегапиксельную камеру.

Политика Глава «Нафтогаза» оценил выгоду от реверса газа из ЕС Украина заработала в 2018 году $600 млн на разнице между стоимостью транзита российского газа и стоимостью его импорта благодаря отказу от поставок российского газа, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

Происшествия Подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявили в розыск Правоохранительные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии 36-летнего Ибрагима Эльджаркиева и его 30-летнего брата Ахмеда, известного нейрохирурга.

Политика Бывший глава МИД Украины в ярости швырнул документы в Лаврова Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин признался, что однажды на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поступил не очень дипломатично в отношении коллеги.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли хочет уехать из США Журналу «Harper's Bazaar» актриса рассказала, что хочет жить в другой стране. Однако сделать это сейчас невозможно.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.

Экономика Региональные программы капремонта не справляются Региональные программы капремонта не справляются, заявили федеральные аудиторы Счётной палаты России.