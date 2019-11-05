Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийский патруль забросали камнями в Сирии

Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency. По данным издания, жители специально выстроились вдоль маршрута патрулирования, чтобы выразить недовольство прохождением военных по своим деревням.
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СМИ: жители сирийской деревни забросали камнями патрули РФ и Турции

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