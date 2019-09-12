Армия и оружие
Российская газетаРоссийский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания. Это отечественная разработка и собирается она исключительно из российских комплектующих. Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
iReactor вчера в 16:40
Армия и оружие
Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019»
Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
REGNUM 04:01
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
РИА Новости 03:33
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Происшествия
В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города
Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.
Российская газета 04:38
Происшествия
В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским
Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.
РИА Новости вчера в 17:28
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия вчера в 15:18
Общество
Россиян предупредили о резком похолодании
Антициклон, благодаря которому в Москве и других регионах европейской части страны держится летняя погода, вскоре покинет территорию Центральной России, после чего произойдет резкое похолодание.
Lenta.ru 05:57
Экономика
В Минфине высказались против искусственной стимуляции роста доходов населения
Как уточняется, экономика начнет ускоряться на базе инвестиционного роста, доходы населения тоже за этим подтянутся.
Российская газета 05:19
Политика
Казанский Кремль жестко ответил Жириновскому на его высказывание о Татарстане
Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова от лица руководства Татарстана ответила на скандальное высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего, что «Казань завалили деньгами».
БИЗНЕС Online 04:33
Экономика
Туристы забронировали пустые пляжи
Переориентацию путешественников на отдых в сентябре участники рынка связывают со стремлением экономить: осенью многие надеются на скидки на популярных направлениях и пустые пляжи.
Коммерсантъ вчера в 19:02
Общество
Против Соболь и Албурова подали пять новых исков
Известия 02:02
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Происшествия
У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей
По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.
Российская газета 05:58
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Энергетика
Министр нефти Омана рассказал о невыполняющих соглашение ОПЕК+ странах
Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи рассказал о странах, которые не в полной мере выполняют сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
RT на русском 05:25
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске начала ядерной войны
Риск возникновения ядерной войны в современной международной ситуации существует.
ТАСС 04:51
Гаджеты
Motorola анонсирует свой первый смарт-телевизор 16 сентября
Издание полагает, что новинку покажут на презентации смартфона Moto E6 Plus в Индии, которая состоится на следующей неделе, 16 сентября.
Кубанские новости 03:10
Общество
Каждый десятый россиянин врет, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый трудоустроенный житель России придумывает повод, чтобы отправиться с работы, а не называет реальную причину.
Газета.Ru 05:39
Культура
Третьяковка в 2020 году покажет выставку «Это было навсегда» о 70-80-х годах ХХ века
Третьяковская галерея представит в 2020 году выставку, посвященную эпохе, которую принято называть периодом застоя.
ТАСС 05:12
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Общество
Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»
По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42