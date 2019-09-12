Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания. Это отечественная разработка и собирается она исключительно из российских комплектующих. Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Армия и оружие Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019» Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Энергетика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

Космос Крымский астроном открыл первую межзвездную комету Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.

Происшествия В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.

Происшествия В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.

Энергетика «Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Общество Россиян предупредили о резком похолодании Антициклон, благодаря которому в Москве и других регионах европейской части страны держится летняя погода, вскоре покинет территорию Центральной России, после чего произойдет резкое похолодание.

Экономика В Минфине высказались против искусственной стимуляции роста доходов населения Как уточняется, экономика начнет ускоряться на базе инвестиционного роста, доходы населения тоже за этим подтянутся.

Политика Казанский Кремль жестко ответил Жириновскому на его высказывание о Татарстане Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова от лица руководства Татарстана ответила на скандальное высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего, что «Казань завалили деньгами».

Экономика Туристы забронировали пустые пляжи Переориентацию путешественников на отдых в сентябре участники рынка связывают со стремлением экономить: осенью многие надеются на скидки на популярных направлениях и пустые пляжи.

Происшествия Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.

Происшествия У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.

Армия и оружие На Украине разоружили три добровольческих батальона В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.

Энергетика Министр нефти Омана рассказал о невыполняющих соглашение ОПЕК+ странах Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи рассказал о странах, которые не в полной мере выполняют сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.

Гаджеты Motorola анонсирует свой первый смарт-телевизор 16 сентября Издание полагает, что новинку покажут на презентации смартфона Moto E6 Plus в Индии, которая состоится на следующей неделе, 16 сентября.

Общество Каждый десятый россиянин врет, чтобы отпроситься с работы Каждый десятый трудоустроенный житель России придумывает повод, чтобы отправиться с работы, а не называет реальную причину.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Общество Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан» По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».