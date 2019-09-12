Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРоссийский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания

Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания. Это отечественная разработка и собирается она исключительно из российских комплектующих. Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Ростех" передал документы для принятия на вооружение в ВС пистолета "Удав"

РИА Новости03:02

Минобороны передали документы для принятия на вооружение пистолета «Удав»

Известия04:13

Пистолет «Удав» успешно прошел испытания в России

РЕН ТВвчера в 21:47

На вооружение российской армии поступит новейший пистолет «Удав»

Евразия Daily03:07

Новый российский пистолет прошел войсковые испытания

URA.Ruвчера в 23:30

Пистолеты «Удав» успешно прошли опытную войсковую эксплуатацию

ТАСС03:05

Минобороны передали документы для принятия на вооружение пистолета «Удав»

РБК03:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 06:08, Вашингтон
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

iReactor вчера в 16:40
Армия и оружие

Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019»

Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
REGNUM 04:01
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru вчера в 20:12
Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Космос

Крымский астроном открыл первую межзвездную комету

Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
РИА Новости 03:33
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Происшествия

В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города

Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.
Российская газета 04:38
Происшествия

В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским

Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.
РИА Новости вчера в 17:28
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией

Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия вчера в 15:18
Общество

Россиян предупредили о резком похолодании

Антициклон, благодаря которому в Москве и других регионах европейской части страны держится летняя погода, вскоре покинет территорию Центральной России, после чего произойдет резкое похолодание.
Lenta.ru 05:57
Экономика

В Минфине высказались против искусственной стимуляции роста доходов населения

Как уточняется, экономика начнет ускоряться на базе инвестиционного роста, доходы населения тоже за этим подтянутся.
Российская газета 05:19
Политика

Казанский Кремль жестко ответил Жириновскому на его высказывание о Татарстане

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова от лица руководства Татарстана ответила на скандальное высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего, что «Казань завалили деньгами».
БИЗНЕС Online 04:33
Экономика

Туристы забронировали пустые пляжи

Переориентацию путешественников на отдых в сентябре участники рынка связывают со стремлением экономить: осенью многие надеются на скидки на популярных направлениях и пустые пляжи.
Коммерсантъ вчера в 19:02
Общество

Против Соболь и Албурова подали пять новых исков

Известия 02:02
Происшествия

Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов

Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Политика

Владимир Путин прибыл в Дагестан

REGNUM 05:38
Происшествия

У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей

По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.
Российская газета 05:58
Армия и оружие

На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Энергетика

Министр нефти Омана рассказал о невыполняющих соглашение ОПЕК+ странах

Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи рассказал о странах, которые не в полной мере выполняют сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
RT на русском 05:25
Армия и оружие

В МИД РФ заявили о риске начала ядерной войны

Риск возникновения ядерной войны в современной международной ситуации существует.
ТАСС 04:51
Общество

В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен

РИА Новости 04:58
Происшествия

Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

РИА Новости 04:36
Происшествия

Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА

РИА Новости 05:00
Гаджеты

Motorola анонсирует свой первый смарт-телевизор 16 сентября

Издание полагает, что новинку покажут на презентации смартфона Moto E6 Plus в Индии, которая состоится на следующей неделе, 16 сентября.
Кубанские новости 03:10
Общество

Каждый десятый россиянин врет, чтобы отпроситься с работы

Каждый десятый трудоустроенный житель России придумывает повод, чтобы отправиться с работы, а не называет реальную причину.
Газета.Ru 05:39
Культура

Третьяковка в 2020 году покажет выставку «Это было навсегда» о 70-80-х годах ХХ века

Третьяковская галерея представит в 2020 году выставку, посвященную эпохе, которую принято называть периодом застоя.
ТАСС 05:12
Армия и оружие

Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

ТАСС 04:00
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Общество

Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»

По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Политика

Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное