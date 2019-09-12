Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРоссийский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания

Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания. Это отечественная разработка и собирается она исключительно из российских комплектующих. Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Источник: российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания

Новейший пистолет "Удав", разработанный Центральным НИИ точного машиностроения (входит в Ростех), прошел войсковые испытания, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
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