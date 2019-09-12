Армия и оружие
Российская газетаРоссийский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания. Это отечественная разработка и собирается она исключительно из российских комплектующих. Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
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с чего всё началось
Новейший пистолет "Удав", разработанный Центральным НИИ точного машиностроения (входит в Ростех), прошел войсковые испытания, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.РИА Новостивчера в 21:34
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Политика
ГП считает рекламу в Google лазейкой для вмешательства в дела России
Google, определенно, речь идет и о других провайдерах, которые используют свои площадки для, как они выражаются, распространения так называемой рекламы, что, скорее всего, является некой лазейкой для вмешательства в наши внутренние дела.
РИА Новости 06:27
Шоу-бизнес
Свадебное платье Собчак показали в Сети
Свадебное платье, в котором Ксения Собчак выйдет в пятницу замуж за режиссера и поэта Константина Богомолова, показали в Сети.
Sibnet Новости 05:23
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
РИА Новости 07:32
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
Коммерсантъ 01:05
Энергетика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Финансы
ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 16,5%
Центробанк Турции снизил ключевую ставку с 19,75 до 16,5% годовых.
RT на русском 07:15
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru 10 сентября в 11:01
Культура
Маэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Авто
General Motors отзывает около 3,5 млн автомобилей в США
Rusargument вчера в 13:01
Происшествия
В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города
Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.
Российская газета 04:38
Политика
МИД назвал спекуляциями историю вокруг Смоленкова
«Мелькали рассуждения о так называемом российском вмешательстве в американские избирательные процессы: это все сугубо спекуляции на пустом месте и очередная попытка использовать "российский материал" и "российский повод"», - заявил Рябков.
ТК Звезда 06:27
Политика
ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России.
RT на русском 07:26
Общество
Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
REGNUM 07:11
Общество
Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»
По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Здоровье
Работу стволовых клеток улучшит простая еда
Зеленый чай, черный шоколад и куркума улучшают работу стволовых клеток. Об этом заявил доктор из США Уильям Ли.
Соловей.Инфо 05:15
Общество
Против Соболь и Албурова подали пять новых исков
Известия 02:02
Шоу-бизнес
Пелагея в купальнике и с дочерью сфотографировалась на море в Сочи
Девушка сфотографировалась в красном купальнике и солнцезащитных очках, на руках она держит двухлетнюю дочку Таисию.
ИнфоСМИ 03:27
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Наука
Пилотируемый полет на МКС: от старта до посадки
Научный сотрудник московского Музея космонавтики Александр Фарафонов расскажет, через какие этапы подготовки проходят ракета-носитель и космический корабль при подготовке на космодроме; как осуществляется вывод космического корабля на орбиту, как пилотируемые корабли стыкуются к МКС, как происходит возвращение на Землю и как работает система аварийного спасения.
Индикатор 09 сентября в 08:12
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26