Новейший пистолет "Удав", разработанный Центральным НИИ точного машиностроения (входит в Ростех), прошел войсковые испытания, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

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