Армия и оружие
Российская газетаРоссийский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания. Это отечественная разработка и собирается она исключительно из российских комплектующих. Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
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с чего всё началось
Новейший пистолет "Удав", разработанный Центральным НИИ точного машиностроения (входит в Ростех), прошел войсковые испытания, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.РИА Новостивчера в 21:34
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Политика
Путин заявил, что слюнтяй не может быть главой государства
Президент России Владимир Путин рассказал, какой человек не может быть главой государства. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:54
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Экономика
Власти Москвы выделят до 10 млрд рублей на развитие научной долины МГУ
Власти Москвы выделят до 10 миллиардов рублей на развитие научно-технологической долины МГУ, сообщил журналистам заммэра столицы Владимир Ефимов.
РИА Новости 07:22
Политика
ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России
Согласно заявлению, индивидуальные санкции на шесть месяцев продлили против 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.
Газета.Ru 07:29
Происшествия
В Конго из-за схода поезда с рельсов погибли 50 человек
Поезд сошел с рельсов на юге Демократической Республики Конго. Погибли не менее 50 человек, сообщает 12 сентября Reuters.
REGNUM 07:58
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 04:19
Авто
Volkswagen может прекратить сотрудничество с ГАЗ из-за санкций
Автоконцерн Volkswagen AG предупредил ГАЗ об остановке сотрудничества в случае полного вступления в силу санкций со стороны США.
Движок 06:39
Финансы
Банк России решил обязать банки дублировать условия ипотеки в таблице
К условиям, которые должны излагаться в табличной форме, ЦБ РФ решил отнести сумму, срок, ставку кредита, способ выплат, платные услуги, размер штрафов и пени за просрочку, а также сведения о том, может ли кредитор уступить права требования по договору третьим лицам.
Российская газета 07:24
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Политика
«Зеленые человечки» в Раде: Автору заявления устроят «публичную порку»
Сама депутат уже заявила, что ей хотят устроить «публичную порку».
REGNUM 03:05
Общество
Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в умирающий город
По словам главы административной области, населенным пунктам региона, где живут менее двух тысяч человек, будет ежемесячно направляться 10 тысяч евро.
Телеканал 360° 03:14
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
ТАСС 07:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Юрий Колокольников вышел в свет с подросшими дочерьми
Российский актер театра и кино Юрий Колокольников вышел в свет в сопровождении повзрослевших дочерей (старшей - Таисии исполнилось 13 лет, младшей - Софии - 9).
Телепрограмма 05:58
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Вор проник в дом спортсмена через окно и похитил 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей.
РИА Новости 08:57
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Политика
Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы
Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 08:09
Экономика
В ЦБ рассказали, как избежать оплаты ненужных услуг в банке
Советы по данному поводу дал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута.
Life.ru 08:35
Политика
В ДНР сообщили о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
REGNUM вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Политика
На Украине резко вырос рейтинг одобрения работой Зеленского
Причиной одобрения действий Зеленского являются его "рейтинговые" законопроекты: о досрочном прекращении полномочий депутата за "кнопкодавство" и прогулы, об уменьшении количества депутатов с 450 до 300 и снятии депутатской неприкосновенности.
Накануне.Ru 07:53
Общество
Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
REGNUM 07:11
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Теннис
Перес хочет организовать матч Федерера и Надаля на «Сантьяго Бернабеу»
Президент «Реала» Флорентино Перес хочет организовать выставочный теннисный матч между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем на стадионе мадридского клуба «Сантьяго Бернабеу».
Матч ТВ 08:03