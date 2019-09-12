Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРоссийский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания

Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания. Это отечественная разработка и собирается она исключительно из российских комплектующих. Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
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с чего всё началось

Источник: российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания

Новейший пистолет "Удав", разработанный Центральным НИИ точного машиностроения (входит в Ростех), прошел войсковые испытания, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новостивчера в 21:34

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РБК03:27
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Президент России Владимир Путин рассказал, какой человек не может быть главой государства. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
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Вор проник в дом спортсмена через окно и похитил 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей.
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В ЦБ рассказали, как избежать оплаты ненужных услуг в банке

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