с чего всё началось

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Политика Лукашенко предсказал выбор белорусского народа «Какой бы выбор ни сделал белорусский народ в пользу тех или иных кандидатов, это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение достижений», — заявил он.

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Общество «Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.

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