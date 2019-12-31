Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссийский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, 1 января местная жительница обратилась в полицию с заявлением, что ее сын не вернулся домой.
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Что изменится для автомобилистов России в 2020 году

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Видео избиения заключенных в СИЗО Кузбасса появилось в сети

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С 2015 года россияне направили в органы внутренних дел более 543 тысяч уведомлений о наличии второго гражданства или иностранного вида на жительство.
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Как отмечают СМИ, искусственный интеллект от компании Google показал себя не хуже, чем опытные врачи-онкологи, выявив женщин с ранней стадией рака молочной железы, основываясь на скриншотах маммограмм, сообщает ЕНВ.
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Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске

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