Происшествия
Lenta.ruРоссийский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, 1 января местная жительница обратилась в полицию с заявлением, что ее сын не вернулся домой.
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с чего всё началось
Тело 17-летнего подростка, погибшего в новогоднюю ночь в результате общего переохлаждения организма, найдено в Омской области, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России 2 января.Известия05:34
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После выхода ColorOS 7 оболочку назвали достойным конкурентом MIUI и EMUI, однако недавно ColorOS лишилась главного преимущества.
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