с чего всё началось

В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, 1 января местная жительница обратилась в полицию с заявлением, что ее сын не вернулся домой.

Общество Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Происшествия Мать похищенной в Москве девочки могут лишить родительских прав Сотрудники Следственного комитета (СК) отправили в компетентные органы материалы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки.

Общество В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.

Политика Бельгийский суд приостановил европейский ордер на арест Пучдемона Бельгийский суд принял решение приостановить действия европейских ордеров на арест каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, выданных испанским судом, сообщил сам Пучдемон в Twitter.

Общество На Украине повысится минимальная зарплата С 1 января 2020 года на Украине на 11% вырастет уровень минимальной зарплаты, она составит 4723 гривны (12 282 рубля), сообщает riafan.ru.

Политика Названа особенность новогоднего обращения Путина Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.

Политика Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Политика Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим "Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.

Общество Airbus обогнал Boeing по поставкам самолетов Европейская авиастроительная компания Airbus обогнала американскую Boeing по числу поставленных самолетов и вышла на первое место, передает Reuters со ссылкой на источники.

Общество Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.

Общество Нидерланды перестали использовать название «Голландия» Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.

Футбол Фанаты «Милана» встретили Ибрагимовича в аэропорту Шведский нападающий Златан Ибрагимович был встречен фанатами в аэропорту, куда он прибыл в четверг, чтобы пройти медосмотр для итальянского клуба.