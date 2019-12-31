Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссийский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, 1 января местная жительница обратилась в полицию с заявлением, что ее сын не вернулся домой.
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с чего всё началось
Тело 17-летнего подростка, погибшего в новогоднюю ночь в результате общего переохлаждения организма, найдено в Омской области, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России
 2 января.
Известия05:34

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Подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли мертвым

ТАСС02:52

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

РИА Новости03:55

Названа предварительная причина смерти мальчика в новогоднюю ночь в Омской области

РИА СуперОмск05:12

Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Lenta.ru04:02

В Омской области нашли тело подростка, пропавшего в новогоднюю ночь

Российская газета03:38

Пьяный подросток после встречи Нового года ошибся квартирой и замерз на улице

Вести.Ru03:20

В Омской области подросток погиб от переохлаждения в новогоднюю ночь

Известия05:34
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Иран обвинил США в попытках срыва совместных с Россией и КНР учений

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На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
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Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
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Кинопоиск опубликовал десятку лучших фильмов десятилетия

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Происшествия

Мать похищенной в Москве девочки могут лишить родительских прав

Сотрудники Следственного комитета (СК) отправили в компетентные органы материалы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки.
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В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Политика

Бельгийский суд приостановил европейский ордер на арест Пучдемона

Бельгийский суд принял решение приостановить действия европейских ордеров на арест каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, выданных испанским судом, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
РИА Новости 07:45
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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

На Украине повысится минимальная зарплата

С 1 января 2020 года на Украине на 11% вырастет уровень минимальной зарплаты, она составит 4723 гривны (12 282 рубля), сообщает riafan.ru.
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Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском 31.12.19 в 10:52
Происшествия

В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета

Интерфакс 01:50
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Политика

Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве

Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Российская газета 07:28
Политика

«Нафтогаз» оценил реакцию бывших властей Украины на договор с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко прокомментировал реакцию представителей бывшей украинской власти на газовый контракт с Россией.
RT на русском 08:02
Политика

Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим

"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
РИА Новости 02:47
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Общество

Airbus обогнал Boeing по поставкам самолетов

Европейская авиастроительная компания Airbus обогнала американскую Boeing по числу поставленных самолетов и вышла на первое место, передает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Общество

Нидерланды перестали использовать название «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
RT на русском 00:28
Футбол

Фанаты «Милана» встретили Ибрагимовича в аэропорту

Шведский нападающий Златан Ибрагимович был встречен фанатами в аэропорту, куда он прибыл в четверг, чтобы пройти медосмотр для итальянского клуба.
Sportbox.RU 06:43
Культура

В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»

В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Ридус 31.12.19 в 06:02
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Комсомольская правда вчера в 06:20
Футбол

Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА

Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:24
Политика

В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

Известия 04:58
Происшествия

В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона

Полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
РИА Новости 06:07
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Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
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Конкурент MIUI скопировал самую плохую особенность этой оболочки

После выхода ColorOS 7 оболочку назвали достойным конкурентом MIUI и EMUI, однако недавно ColorOS лишилась главного преимущества.
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Президент UFC: «Многие верят, что Фергюсон побьет Хабиба»

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Chevrolet Niva после выкупа бренда «АвтоВАЗом» временно сохранит своё название

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