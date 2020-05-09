Общество
РБКРоссийский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
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с чего всё началось
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ). Отмечается, что своей цели устройство достигло в 22.34 мск 8 мая. Датчики зафиксировали глубину 10 028 метров.РИА Новости04:32
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Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки
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Республика Беларусь, 9 мая 2020, 11:15 — REGNUM В столице Белоруссии начался парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Общество
86 человек за сутки заразились коронавирусом в Тульской области
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Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников
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REGNUM вчера в 11:57
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню
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Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК вчера в 14:45
Политика
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката
РИА Новости вчера в 14:07
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Челябинск Сегодня 02:39
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России
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Агробук вчера в 03:26
Общество
Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия вчера в 14:29
Здоровье
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Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
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Гаджеты
LG выпустит смартфон Stylo 6 с тройной камерой и перьевым управлением
Популярный блогер Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @Evleaks, обнародовал качественные рендеры смартфона среднего уровня Stylo 6, который готовит к выпуску южнокорейская компания LG.
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В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
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Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости 07 мая в 10:22
Здоровье
12 новых случаев коронавируса зафиксированы в Крыму
Двое заболевших приехали из-за рубежа, 10 человек – это люди из уже известных очагов, которые контактировали с ранее заболевшими.
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В польском центре ядерных исследований произошел пожар
Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Варшавой, радиоактивных выборов не произошло, сообщает Польское агентство атомной энергии.
РИА Новости 04:22
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Xbox презентовали игры для новой консоли Series X
RuNews24.ru вчера в 05:00
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В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек.
РИА Новости 03:28