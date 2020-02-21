Транспорт
РИА НовостиРоссийский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Изначально испытания планировалось провести на юго-востоке страны, но там сейчас снега почти нет. Российскую железнодорожную снегоуборочную машину СМ-7 финны прозвали "поезд, поедающий снег, которому нет аналога".
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с чего всё началось
Прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега произвел фурор в Финляндии, где почти шесть тысяч километров железных дорог зимой обычно расчищают тракторами и экскаваторами.РИА Новостивчера в 20:39
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Российский поезд по расчистке снега произвел сильное впечатление на жителей Финляндии
Народные новостивчера в 21:18
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