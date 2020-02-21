Прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега произвел фурор в Финляндии, где почти шесть тысяч километров железных дорог зимой обычно расчищают тракторами и экскаваторами.

с чего всё началось

Изначально испытания планировалось провести на юго-востоке страны, но там сейчас снега почти нет. Российскую железнодорожную снегоуборочную машину СМ-7 финны прозвали "поезд, поедающий снег, которому нет аналога".

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.

Общество Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Общество В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.

Гаджеты Эксперты рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone Покупать новый iPhone наиболее выгодно в феврале или марте, поскольку к этому моменту цена уже намного ниже стартовой осенней, а до следующей презентации остается еще полгода.

Хоккей Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин довел до 699 число голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Экономика ВТБ ускорил оформление кредитов наличными с помощью «умной анкеты» ВТБ объявил о запуске в мобильном и интернет-банке «умной анкеты», которая позволит клиентам при оформлении кредита наличными заполнять втрое меньше полей – все уже имеющиеся у банка данные подгрузятся автоматически.

Наука Употребление марихуаны отцами негативно сказалось на мозге их детей Ученые из Университета Дьюка в США установили, что употребление марихуаны изменяет сперму таким образом, что у будущего потомства могут развиваться явные аномалии, влияющие на память, настроение и процессы обучения.

Авто Электромобиль Tesla можно обмануть с помощью куска изоленты Эксперты по безопасности из компании McAfee обнаружили простой способ обмануть «умную» систему распознавания знаков на старых версиях электромобилей Tesla.

Происшествия Эвакуированные из Китая украинцы оценили «гостеприимство» соотечественников Граждане Украины, эвакуированные накануне, 20 февраля, из Китая, где с конца 2019 года наблюдается вспышка коронавирусной инфекции, рассказали о том, как их встретили на родине.

Общество Google отказалась сотрудничать с антимонопольной комиссией в США Google не предоставит документы в рамках антимонопольного расследования, которое проводит комиссия из прокуроров 48 штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико.