Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы.

с чего всё началось

Конгресс США начинает осознавать угрозу, которую представляет украинская праворадикальная организация «Азов». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его интервью размещено на странице диппредставительства в Facebook.

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