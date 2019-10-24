Политика
Lenta.ruРоссийский посол оценил требование США признать «Азов» террористами
Конгресс США начинает осознавать угрозу, которую представляет украинская праворадикальная организация «Азов». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его интервью размещено на странице диппредставительства в Facebook.
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с чего всё началось
Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы.РИА Новостивчера в 15:00
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Антонов: конгресс США начинает осознавать угрозу, которую представляет «Азов»
Московский Комсомолецвчера в 21:39
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