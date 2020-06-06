Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийский посол ответил на обвинения о поддержке беспорядков в США

Российский посол Анатолий Антонов назвал "чушью и чепухой" обвинения в поддержке Москвой беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Дипломат рассказал, что некоторые американские политики говорят о "российском следе" в акциях протеста.
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с чего всё началось

Посол РФ назвал чушью утверждения о помощи Москвы провокаторам в ходе беспорядков в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал беспочвенными утверждения о том, что Москва помогала провокаторам в ходе беспорядков в США.
ТАСС11:38

Подробнее о событии

Посол назвал чушью сообщения о помощи РФ провокаторам на беспорядках в США

Газета.Ru11:38

Антонов: обвинения России в поддержке беспорядков в США - чушь и чепуха

Вести.Ru12:57

Посол России назвал чушью обвинения в помощи протестующим в США

Говорит Москва11:54

В России ответили на обвинения в поддержке беспорядков в США

Lenta.ru11:49

Российский посол ответил на обвинения о поддержке беспорядков в США

РИА Новости13:18

Посол РФ назвал чушью утверждения о помощи Москвы провокаторам в ходе беспорядков в США

ТАСС11:38

Посол России назвал чушью домыслы о помощи Москвы протестующим в США

Известия11:23
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Происшествия

Пропавшего в лесу в Пермском крае мальчика нашли живым

Мальчик, который в среду вечером пропал в лесу в поселке Лель Пермского края, найден.
ТАСС 12:07
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
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Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 июня

Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае продлил режим самоизоляции до 15 июня.
Пермский интернет-журнал Звезда вчера в 07:24
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Шоу-бизнес

Директор Алибасова сообщил о его исчезновении

News.ru 10:51
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Религия

Православные отмечают Родительскую субботу перед Троицей

Православные верующие 6 июня, накануне дня Святой Троицы, отмечают Вселенскую родительскую субботу.
News.ru вчера в 23:06
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
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Происшествия

Виталий Носов осужден за нанесение побоев пожилой женщине-охраннику

Sports.ru 12:48
Общество

Мишустин обязал возвращать стоимость билетов при отмене мероприятий

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации.
РИА Новости 12:50
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Шоу-бизнес

Пелагея изменила имидж и помолодела

Пелагея опубликовала снимок в новом образе рядом со снимком 2014 года с проекта шоу «Голос».
Амур.инфо вчера в 05:06
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Политика

Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей

Вести.Ru 05:35
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Известия вчера в 09:50
2,1K
Шоу-бизнес

Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
1,5K
Общество

Андрей Норкин внезапно покинул студию во время записи «Места встречи»

Телеведущий Андрей Норкин 4 июня внезапно покинул студию во время записи программы «Место встречи» на телеканале НТВ, которая в пятницу днем вышла в эфир.
ФАН вчера в 07:30
17
Общество

Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
1K
Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
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Здоровье

Диетолог рассказала о самом опасном супе

Известия вчера в 01:04
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
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Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
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Культура

В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06:32
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Авто

Названы самые популярные по итогам мая в России автомобили

Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс 04 июня в 07:28
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Происшествия

На Камчатке умер один из двойняшек, которых морили голодом родители

Один из четырехмесячных двойняшек, которых морили голодом собственные родители на Камчатке, скончался в больнице, сообщает краевое следственное управление СК России.
РИА Новости 03:58
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными АКПП

Американские автоэксперты опубликовали рейтинг наиболее ненадежных «автоматов» на автомобилях.
Тарантас Ньюс 10:59
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
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Космос

Всё своё вожу с собой: Virgin Orbit получит мобильный комплекс для подготовки воздушно-космических стартов

3DNews 05:35
Общество

Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца

Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Культура

Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
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Происшествия

Семилетняя девочка нацарапала снежинки на 37 машинах на 2,3 млн рублей

Сумма ущерба составляет около 30 тысяч евро, в российском эквиваленте примерно 2,3 млн рублей.
Народные новости 07:38
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Политика

Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:10
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Как работают Яндекс.Новости?
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