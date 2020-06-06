Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал беспочвенными утверждения о том, что Москва помогала провокаторам в ходе беспорядков в США.

с чего всё началось

Российский посол Анатолий Антонов назвал "чушью и чепухой" обвинения в поддержке Москвой беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Дипломат рассказал, что некоторые американские политики говорят о "российском следе" в акциях протеста.

Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

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