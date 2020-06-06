Политика
РИА НовостиРоссийский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Российский посол Анатолий Антонов назвал "чушью и чепухой" обвинения в поддержке Москвой беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Дипломат рассказал, что некоторые американские политики говорят о "российском следе" в акциях протеста.
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал беспочвенными утверждения о том, что Москва помогала провокаторам в ходе беспорядков в США.ТАСС11:38
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Ксения Собчак откликнулась песней "Убили негра" на события в США Российская телеведущая странно отреагировала на смерть афроамериканца Джорджа Флойда.
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Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
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