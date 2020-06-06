Политика

Газета.RuГазета.RuРоссийский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

Посол России в США Анатолий Антонов назвал чушью и чепухой обвинения, звучащие от некоторых американских политиков в адрес России о ее причастности к беспорядкам, вспыхнувшим в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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с чего всё началось

Посол РФ назвал чушью утверждения о помощи Москвы провокаторам в ходе беспорядков в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал беспочвенными утверждения о том, что Москва помогала провокаторам в ходе беспорядков в США.
ТАСС11:38

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Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

Газета.Ru16:05

Посол России счел чушью обвинения в причастности Москвы к протестам в США

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Посол РФ назвал чушью утверждения о помощи Москвы провокаторам в ходе беспорядков в США

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Антонов: обвинения России в поддержке беспорядков в США - чушь и чепуха

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В России ответили на обвинения в поддержке беспорядков в США

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Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

РИА Новости13:18

Посол России назвал чушью домыслы о помощи Москвы протестующим в США

Известия11:23
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