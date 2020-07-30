Москва не планирует создавать военную базу в Ливии, соответствующих запросов в адрес ливийских властей не направлялось, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.

с чего всё началось

Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".

Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

Энергетика В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре. 103

Происшествия В Пензенской области каратистку осудили за избиение любовницы мужа Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, по обвинению в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона. 3

Общество В Приморье продлили ограничения по коронавирусу Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлён в Приморье до 14 августа, сообщает правительство региона. 19

Политика Трамп оценил необходимость защищать Германию от России Президент США Дональд Трамп вновь пришел в недоумение, зачем США должны защищать Германию от России. 11

Общество Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий "Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде. 26

Политика Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания «В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — добавил мужчина, представленный в сюжете как «сотрудник группы А» («Альфа» — антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии). 21

Общество Главы Amazon, Apple и Google ответили на вопросы конгресса о Китае В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.

Шоу-бизнес Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак. 4

Киберспорт Kyivstoner был забанен на Twitch Альберт Васильев на своем канале освещает Dota 2, CS:GO и GTA 5, в среднем его смотрит около одной тысячи зрителей.

Политика Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента. 113

Экономика Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55% Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group. 42