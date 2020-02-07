Политика

RT на русскомRT на русскомРоссийский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии. «Конечно, мы вступимся за журналистов, будем отвечать в рамках международного права», — цитирует РИА Новости Лукьянова.
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