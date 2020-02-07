Политика
RT на русскомРоссийский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии. «Конечно, мы вступимся за журналистов, будем отвечать в рамках международного права», — цитирует РИА Новости Лукьянова.
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Политика
В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова
Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.
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В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Рома" на поле домашнего стадиона "Олимпико" проиграла команде "Болонья" со счетом 2:3. Римляне довели безвыигрышную серию до трех матчей – два поражения и одна ничья.
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Алла Пугачева сыграла на пианино вместе с внуками Юдашкина 70-летняя Примадонна отечественной эстрады дала мастер-класс юным родственникам знаменитого модельера.
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По официальным данным на утро 8 февраля, число инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 31 774 человека, умерли от него 722 человека.
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Отмечается, что Первый канал впервые проводит предпремьерный показ онлайн. Сериал зрители смогут увидеть в группе канала во «ВКонтакте».
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Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
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В Уссурийске учительница школы №14 объяснила детям правила русского языка на примере нецензурной фразы.
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