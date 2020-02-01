Политика
РИА НовостиРоссийский посол рассказал о последствиях выхода Британии из ЕС
Выход Великобритании из Евросоюза может иметь различные последствия как для страны, так и для ЕС, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинет ЕС.
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Происшествия
Спецназ задержал сбежавшего из здания суда в Новокузнецке
Сотрудники полиции при поддержке спецназа задержали осужденного, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке в Кемеровской области.
Наука
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Политика
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
Финансы
К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам
Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года, через месяц вполне могут реализоваться.
Политика
Экс-глава МИД Украины заявил о «клинической смерти» ПАСЕ
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) находится в «состоянии клинической смерти» из-за возвращения в неё делегации России.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в центральной России
Похолодание придет в центральные области Европейской России уже в середине следующей недели, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Происшествия
В школе один подросток молотком выбил глаз другому
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Здоровье
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
Космос
К Земле летит гигантский астероид
Гигантский астероид летит в сторону Земли. Ожидается, что он приблизится к нашей планете 15 февраля.
Политика
ТМК предупредила инвесторов о рисках политических реформ в России
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, предупредила инвесторов, что предложенные президентом Владимиром Путиным изменения государственного устройства, как любая масштабная политическая реформа, могут в теории стать фактором риска для экономики и привести к ухудшению инвестклимата.
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Игры
Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем
Музыка
Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Общество
Получившие «хлеб» блокадницы прокомментировали скандал в Керчи
Пережившую блокаду Ленинграда Лидию Тютюнник удивил скандал, разразившийся в Керчи из-за подарков ветеранам.
Происшествия
Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица
Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Общество
Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
Политика
Помпео прибыл с визитом в Белоруссию
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, сообщает Белта.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Политика
Польша настояла на праве получить репарации от России
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ждут длинные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества, напомнила пресс-служба Роструда.