Выход Великобритании из Евросоюза может иметь различные последствия как для страны, так и для ЕС, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинет ЕС.

Российский посол рассказал о последствиях выхода Британии из ЕС

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Финансы К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года, через месяц вполне могут реализоваться.

Политика Экс-глава МИД Украины заявил о «клинической смерти» ПАСЕ Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) находится в «состоянии клинической смерти» из-за возвращения в неё делегации России.

Космос Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.

Здоровье В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.

Космос К Земле летит гигантский астероид Гигантский астероид летит в сторону Земли. Ожидается, что он приблизится к нашей планете 15 февраля.

Политика ТМК предупредила инвесторов о рисках политических реформ в России Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, предупредила инвесторов, что предложенные президентом Владимиром Путиным изменения государственного устройства, как любая масштабная политическая реформа, могут в теории стать фактором риска для экономики и привести к ухудшению инвестклимата.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).

Происшествия Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде.

Политика В Раде пригрозили свержением Зеленского На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.

Энергетика На Украине снизили цену на газ для промышленности Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.

Энергетика Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").

Политика Польша настояла на праве получить репарации от России Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.