Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваРоссийский посол в США сообщил о главной опасности прекращения ДРСМД

Посол России в Соединенных штатах Америки Анатолий Антонов прокомментировал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале ситуацию с выходом США из Договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Российский посол в США назвал главную опасность ситуации вокруг ДРСМД

РИА Новостивчера в 17:16

Антонов: размещение РСМД в Европе потребует от России новых ответных действий

ТАССвчера в 17:45

Посол РФ в США рассказал об ответе Москвы на размещение РСМД в Европе

Известиявчера в 17:51

Посол России в США прокомментировал ситуацию с РСМД

RT на русскомвчера в 18:38

Антонов рассказал о главной опасности прекращения ДРСМД

РЕН ТВвчера в 17:08

Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД

РБКвчера в 18:44

Посол России в США назвал главную опасность ситуации с ДРСМД

Газета.Ruвчера в 17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Происшествия

Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

РБК вчера в 13:38
Общество

Роскачество дало советы по выбору тыквы

Российская газета 01:00
Общество

Россияне стали охотнее копить на старость и образование

По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Lenta.ru 01:19
Политика

Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала

Конгрессвумен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
РИА Новости вчера в 19:50
Гаджеты

Samsung утвердила дизайн и характеристики Samsung Galaxy S11

Инсайдер, который неоднократно подтверждал, что у него есть свои источники в Samsung, сообщил, что южнокорейская компания наконец определилась с дизайном и характеристиками нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S11.
iXBT.com вчера в 17:07
Происшествия

В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына

Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС вчера в 02:42
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

Украинские добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе.
RT на русском 02:02
Общество

Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.
Газета.Ru 01:55
Политика

Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе

Политическая Экспертиза вчера в 00:31
Происшествия

Суд арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Коммерсантъ 02:31
Общество

Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании

«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Ведомости вчера в 16:27
Происшествия

В Петербурге 12-летнего ребёнка подозревают в тяжком преступлении

В пресс-службе следственного управления следственного комитета по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили, что было найдено тело 46-летней женщины с колото-резаными ранами.
REGNUM вчера в 07:41
Происшествия

Звезда сериала «Сверхъестественное» был арестован за драку

Мужчина, с которым произошла ссора, по-видимому был другом звезды, который пытался его успокоить после конфликта, произошедшего внутри.
ГЛАС.RU 01:36
Армия и оружие

Ледокол «Иван Папанин» был высоко оценён западными СМИ

Представители зарубежных средств массовой информации высоко оценили вооружение судна.
Ореанда-Новости вчера в 16:32
Происшествия

Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым

Пятнадцатилетнего мальчика, который ушел в школу и пропал без вести в городе Бердске Новосибирской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости в понедельник представитель следственного управления СК РФ по региону.
РИА Новости 00:39
Здоровье

Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением

7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 26 октября в 16:35
Происшествия

Трассу «Скандинавия» в Ленобласти засыпало щебнем в результате ДТП

REGNUM 02:15
Единоборства

Тактаров посоветовал Хабибу провести реванш с Макгрегором в Ирландии

Бывший российский боец Олег Тактаров высказал мнение, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов должен провести матч-реванш с ирландцем Конором Макгрегором в Дублине.
Спорт-Экспресс 02:27
Общество

На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову

На могиле Николая Караченцова на Троекуровском кладбище установили памятник. Сегодня народному артисту должно было исполниться 75 лет.
Вести.Ru вчера в 09:57
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 17:01
Авто

Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня вчера в 11:42
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Политика

Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
RT на русском вчера в 05:35
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Политика

Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе

Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Меладзе отреагировал на скандал Кормухиной и Гагариной из-за Кукушки

Популярный российский певец Валерий Меладзе прокомментировал скандал вокруг российский певиц Ольги Кормухиной и Полины Гагариной из-за песни «Кукушка» и авторства её новой аранжировки.
Ugpressa.ru 00:44
Культура

Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
РИА Новости 00:47
Общество

В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Российская газета вчера в 22:23
Происшествия

Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре

Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
РБК вчера в 15:46
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное