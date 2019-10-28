Посол России в Соединенных штатах Америки Анатолий Антонов прокомментировал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале ситуацию с выходом США из Договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Российский посол в США сообщил о главной опасности прекращения ДРСМД

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