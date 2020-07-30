Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".

с чего всё началось

Москва не планирует размещать военную базу в Ливии, а в адрес ливийских властей соответствующие вопросы не направлялись, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко в эфире египетского телеканала TEN.

Российский посол заявил об отсутствии планов по созданию базы в Ливии

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