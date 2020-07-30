Армия и оружие
РБКРоссийский посол заявил об отсутствии планов по созданию базы в Ливии
Москва не планирует размещать военную базу в Ливии, а в адрес ливийских властей соответствующие вопросы не направлялись, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко в эфире египетского телеканала TEN.
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с чего всё началось
Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".РИА Новостивчера в 17:51
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Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Армия и оружие
Новейший российский истребитель сможет развивать скорость в 5 МАХ
Речь идёт об истребителе-перехватчике нового поколения МиГ-41, который помимо своей невероятно большой скорости, сможет также подниматься и на практически запредельную высоту – 30 километров над уровнем земли, что делает его абсолютно неуязвимым для большинства существующих средств ПВО.
Avia.pro вчера в 06:35
Политика
Особое мнение: Константин Сонин
Со своим особым мнением сегодня выступает экономист Константин Сонин.
Эхо Москвы вчера в 12:48
Политика
Посольство РФ уведомили о задержании россиян в Белоруссии
После задержания ЧВК Вагнера в Белоруссии Пригожину посоветовали обратиться к психиатру Отмечается, что в посольство поступило соответствующее уведомление от белорусского МИД.
Национальная служба новостей вчера в 14:14
Общество
В Роспотребнадзоре определили срок гибели коронавируса в воде
В Роспотребнадзоре выяснили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение суток.
Газета.Ru 01:58
Политика
КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ
Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
Политика
В Совбезе Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания
Задержанные в Белоруссии граждане Российской Федерации в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий.
ТАСС 02:02
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Здоровье
Как избавиться от запора без лекарств, рассказала гастроэнтеролог
Специалист-гастроэнтеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Валентина Лупанова рассказала в интервью «Комсомольской правде», что поможет решить проблему запора без приёма слабительных лекарств.
UfacityNews.ru 02:08
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Политика
Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России
Глава Белого дома напомнил, что Германия платит России миллиарды долларов за энергию, и возмутился, почему США должны защищать страну от Москвы.
Известия 01:00
Авто
Volkswagen выплатил в США $9,8 млрд компенсаций по «дизельгейту»
Компания Volkswagen согласилась с тем, что осознанно занижала показатели опасных выбросов.
Evo-rus.com 01:32
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Наука
В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru вчера в 13:33
Футбол
«Рубин» объявил о подписании полузащитника Олега Шатова
Полузащитник Олег Шатов, ранее в среду покинувший петербургский "Зенит", подписал контракт с казанским "Рубином".
МК-Спорт вчера в 12:01
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
Общество
Отель в США снял флаг Норвегии из-за путаницы с флагом Конфедерации
Известия вчера в 10:02
Экономика
Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта
Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта Власти собираются исключить из комплексного плана магистральной инфраструктуры (КПМИ) портовые проекты, инвесторы которых многократно нарушали сроки ввода или не подтверждают заявленные инвестиции.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Политика
В Белоруссии показали паспорта задержанных под Минском граждан РФ
Паспорта задержанных под Минском россиян показал Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» 29 июля в своем эфире.
ИА Красная Весна вчера в 17:46
Гаджеты
Qualcomm прямо намекает на задержку iPhone 12
Вряд ли осенью должен выйти какой-то другой флагман, отсрочка которого столь сильно повлияла бы на финансовые результаты Qualcomm В линейке iPhone 12 ожидается появление четырех моделей с экранами диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма.
iXBT.com 00:33
Общество
Huawei впервые вышла на первое место в мире по продаже смартфонов
Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов, обойдя южнокорейскую Samsung Electronics.
Газета.Ru 01:48
Здоровье
Врач назвал самые первые признаки онкологии
Среди первых сигналов опасного заболевания, которые требуют обращения к специалистам, профессор выделил изменение ритма дефекации и мочеиспускания, незаживающие язвы, необычные кровотечения или кровянистые выделения.
Российская газета 00:38
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
РБК вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Журналист кремлевского пула Колесников женился
Корреспондент издательского дома "Комменсантъ" и журналист кремлевского пула Андрей Колесников в возрасте 53 лет связал себя узами брака со своей избранницей Дарьей Донской.
ПолитРоссия вчера в 10:53
Общество
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз.
РБК вчера в 21:31
Политика
США укрепят сотрудничество с Британией для борьбы с Россией
США намерены выделить 250 тысяч долларов для укрепления сотрудничества с Великобританией для борьбы с «враждебными государствами», в список которых входят Россия и Китай.
Lenta.ru 01:20
Общество
За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса
За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском 00:55