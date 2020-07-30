Москва не планирует создавать военную базу в Ливии, соответствующих запросов в адрес ливийских властей не направлялось, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.

с чего всё началось

Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".

Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

Армия и оружие В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца. 56

Политика Слуцкий призвал разобраться с задержанием граждан РФ в Белоруссии «Тщательно все взвесить» и разобраться в истории с задержанием граждан РФ в Белоруссии призвал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 29 июля в комментарии изданию Daily Storm.

Политика В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2» Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать «политический ответ» на угрозы США ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. 16

Хоккей В КХЛ могут появиться клубы из Венгрии, Южной Кореи и ОАЭ Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном расширении лиги за счёт появления клубов из других стран.

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми. 1,2K

Футбол «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира Испанский футбольный клуб «Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.

Здоровье В Улан-Удэ ужесточают контроль за масочным режимом Работников офисов теперь просят носить маски в коридорах В Улан-Удэ усиливают контроль за ношением защитных масок. 6

Экономика Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости". 84

Политика В Минске появились колонны военной техники Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику. 5

Общество Сын правозащитницы Ольги Романовой обвинил ее в краже своей квартиры Сын главы фонда "Русь сидящая" правозащитницы Ольги Романовой Дмитрий Романов обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении его матери по статьям о мошенничестве и хищении имущества. 3

Финансы Курс евро превысил 85 рублей впервые с апреля Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 28 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 85 руб. По данным на 16.16 мск, евро стоил 85,08 руб. (+ 1, 01 %), доллар ‒ 72,545 руб. (+ 0, 90 %). 797

Общество Вместо отравленных деревьев в Чите высадят около 1 тысячи саженцев Около 1 тысячи деревьев планируют посадить в Чите взамен отравленных насаждений вблизи рекламных конструкций.

Шоу-бизнес Карпович может сняться в «Мажоре» с Прилучным вместо Разумовской Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный. 35