Москва не планирует создавать военную базу в Ливии, соответствующих запросов в адрес ливийских властей не направлялось, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.

с чего всё началось

Москва не планирует размещать военную базу в Ливии, а в адрес ливийских властей соответствующие вопросы не направлялись, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко в эфире египетского телеканала TEN.

Российский посол заявил об отсутствии планов по созданию базы в Ливии

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