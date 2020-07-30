Армия и оружие
РБКРоссийский посол заявил об отсутствии планов по созданию базы в Ливии
Москва не планирует размещать военную базу в Ливии, а в адрес ливийских властей соответствующие вопросы не направлялись, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко в эфире египетского телеканала TEN.
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Москва не планирует создавать военную базу в Ливии, соответствующих запросов в адрес ливийских властей не направлялось, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.РИА Новостивчера в 17:51
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Политика
КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ
Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
Общество
Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга
Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия вчера в 18:19
Культура
«Россия давно мечтает о каком-то намеке на федерализм»: Шнуров – о протестах в Хабаровске
Российский рок-музыкант и сопредседатель «Партии роста» Сергей Шнуров прокомментировал протесты в Хабаровске, жители которого требуют освободить выбранного губернатора Сергея Фургала из-под ареста.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:47
Происшествия
Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены
РИА Новости вчера в 12:04
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском вчера в 09:19
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета вчера в 06:20
Политика
Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru вчера в 08:57
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 10:07
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Происшествия
Наземная группировка по поиску пропавшего Ан-2 в Бурятии усилена
REGNUM вчера в 05:07
Общество
После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине
RuNews24.ru вчера в 18:26
Технологии
SMS-подтверждения платежей с банковских карт частично отменены
Напомним, СМИ сообщали о том, что мошенники нашли новые способы кражи денег с банковских карт.
ИА Красная Весна вчера в 21:42
Армия и оружие
Новый российский истребитель сможет развивать скорость в 5 МАХ
Истребитель-перехватчик МиГ-41, о котором идет речь, не только сможет развивать невероятно большую скорость, но и будет подниматься на высоту в 30 километров, что сделает его абсолютно неуязвимым для большинства существующих средств ПВО.
Вечерний курьер вчера в 14:02
Экономика
Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 28 июля в 11:20
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Общество
Отель в США снял флаг Норвегии из-за путаницы с флагом Конфедерации
Известия вчера в 10:02
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Экономика
В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
REGNUM вчера в 23:56
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Происшествия
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал трагедию в Барнауле, когда во время драки мужчина убил другого одним ударом.
РИА Новости вчера в 23:14
Здоровье
В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей
Минздрав России планировал с 22 ноября 2019 года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований.
РИА Новости вчера в 20:15
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля
В июле пики возврата россиянами микрозаймов приходились на даты перечисления госвыплат на детей от трех до 16 лет, которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии.
РБК 00:38
Авто
Представлен внедорожный минивэн Torsus Terrastorm
На рынке представят два варианта минивэна: TT1 Coach и TT2 Nomad.
Car.ru вчера в 04:14
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 27 июля в 09:13
Игры
Grounded стала самой продаваемой игрой в Steam в день запуска
Grounded от Obsidian Entertainment возглавила рейтинг продаж в Steam в день запуска в раннем доступе, 28 июля.
3DNews вчера в 07:15
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США
Газета.Ru вчера в 14:30
Наука
В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru вчера в 13:33
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51