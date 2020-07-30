с чего всё началось

Германия может политически выиграть от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.

Российский постпред в Вене счел вывод войск США выигрышем для Германии

Политика Посольство РФ уведомили о задержании россиян в Белоруссии После задержания ЧВК Вагнера в Белоруссии Пригожину посоветовали обратиться к психиатру Отмечается, что в посольство поступило соответствующее уведомление от белорусского МИД. 111

Музыка Новый альбом Мэрилина Мэнсона «We Are Chaos» выйдет в сентябре В четверг, 30 июля, стало известно о том, что новый альбом Мэрилина Мэнсона "We Are Chaos" выйдет в сентябре.

Футбол Руководству «Барселоны» может быть объявлен вотум недоверия Группа членов «Барселоны» выступила с инициативой объявления вотума недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу и его совету директоров из-за недопустимого управления клубом, сообщает ESPN.

Общество В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции Члены американского сената обнародовали доклад, в котором говорится, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали индустрию искусства для обхода санкций со стороны Соединенных Штатов. 249

Общество Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор. 489

Политика США ввели санкции против сына Асада и дивизии сирийской армии Соединенные Штаты ввели санкции против 10 организаций и четырех граждан Сирии, в числе которых 19-летний сын президента страны Башара Асада — Хафез, передает ТАСС. 5

Происшествия Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший Ан-2 Власти в четверг объявили режим ЧС в Тункинском районе Бурятии, где идут поиски пропавшего более 10 дней назад самолета Ан-2, сообщила на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь районной администрации Дора Хамаганова. 8

Общество Налоговые декларации с ошибками признают недействительными Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней. 22

Технологии Telegram подал жалобу в антимонопольные органы ЕС на Apple Мессенджер Telegram, которым пользуются более 400 млн человек в мире, подал жалобу в Еврокомиссию в отношении возможного нарушения американской корпорацией Apple правил конкуренции, касающихся магазина приложений App Store.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. 1,9K

Технологии «Instagram может навредить»: Конгресс США обвинил Цукерберга в покупке сервиса ради борьбы с конкуренцией В одном из писем Цукерберг даже отдельно проговорил, что «не имел в виду намекать», что реальная цель покупки — борьба с конкурентом.

Общество В России подтвердили 5,5 тыс. новых случаев коронавируса В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5509 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 24,7% не имели клинических проявлений болезни».