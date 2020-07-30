Политика

РБКРБКРоссийский постпред в Вене счел вывод войск США выигрышем для Германии

Германия может политически выиграть от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.
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Германия может политически выиграть от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, написал
 постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.
РБК02:27

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Постпред России в Вене оценил вывод войск США из ФРГ

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РИА Новости 03:04
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Армия и оружие

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Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании».
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Игры

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UfacityNews.ru 28 июля в 15:37
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Общество

За сутки в Свердловской области выявили 215 случаев коронавируса

В Свердловской области выявили 215 случаев коронавируса за минувшие сутки.
Уральский меридиан 03:36
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Piter.tv 02:41
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Руководству «Барселоны» может быть объявлен вотум недоверия

Группа членов «Барселоны» выступила с инициативой объявления вотума недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу и его совету директоров из-за недопустимого управления клубом, сообщает ESPN.
Чемпионат вчера в 20:11
Общество

В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции

Члены американского сената обнародовали доклад, в котором говорится, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали индустрию искусства для обхода санкций со стороны Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 17:32
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Кино

«Игра престолов» стала лучшим сериалом столетия

"Игра престолов" названа лучшим сериалом XXI века.
ИА InterMedia вчера в 08:04
Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Армия и оружие

На Украине катастрофой назвали российский «Панцирь-С1»

Ранее стало известно, что российские разработчики намерены добавить систему искусственного интеллекта в управление ЗРПК «Панцирь-С1».
Shraibikus News вчера в 11:21
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Общество

Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 02:17
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Политика

США ввели санкции против сына Асада и дивизии сирийской армии

Соединенные Штаты ввели санкции против 10 организаций и четырех граждан Сирии, в числе которых 19-летний сын президента страны Башара Асада — Хафез, передает ТАСС.
Полит.ру 01:04
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Происшествия

Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший Ан-2

Власти в четверг объявили режим ЧС в Тункинском районе Бурятии, где идут поиски пропавшего более 10 дней назад самолета Ан-2, сообщила на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь районной администрации Дора Хамаганова.
РИА Новости 02:57
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Общество

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.
Газета.Ru 03:40
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Технологии

Telegram подал жалобу в антимонопольные органы ЕС на Apple

Мессенджер Telegram, которым пользуются более 400 млн человек в мире, подал жалобу в Еврокомиссию в отношении возможного нарушения американской корпорацией Apple правил конкуренции, касающихся магазина приложений App Store.
ТАСС 02:39
Политика

В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

CT news вчера в 19:06
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Технологии

«Instagram может навредить»: Конгресс США обвинил Цукерберга в покупке сервиса ради борьбы с конкуренцией

В одном из писем Цукерберг даже отдельно проговорил, что «не имел в виду намекать», что реальная цель покупки — борьба с конкурентом.
Forbes 03:01
Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
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Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
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Общество

В России подтвердили 5,5 тыс. новых случаев коронавируса

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МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
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Гаджеты

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Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны не исключил ограничение интернета на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов.
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Происшествия

СК выяснит обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка под Рязанью

РИА Новости 02:17
Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Ведомости 28 июля в 07:56
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Финансы

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% - до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% - до 86,04 рубля.
ТАСС 03:24
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Политика

Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы

В июне пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани заявила, что американский лидер не намерен "наказывать" немецкого канцлера Ангелу Меркель выводом войск.
Газета.Ru 02:36
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