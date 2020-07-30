Политика
РБКРоссийский постпред в Вене счел вывод войск США выигрышем для Германии
Германия может политически выиграть от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.
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Происшествия
В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа
РИА Новости 03:04
Армия и оружие
Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами
Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании».
Новая газета 03:38
Политика
Посольство РФ уведомили о задержании россиян в Белоруссии
После задержания ЧВК Вагнера в Белоруссии Пригожину посоветовали обратиться к психиатру Отмечается, что в посольство поступило соответствующее уведомление от белорусского МИД.
Национальная служба новостей вчера в 14:14
Игры
Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису
Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru 28 июля в 15:37
Общество
За сутки в Свердловской области выявили 215 случаев коронавируса
В Свердловской области выявили 215 случаев коронавируса за минувшие сутки.
Уральский меридиан 03:36
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Музыка
Новый альбом Мэрилина Мэнсона «We Are Chaos» выйдет в сентябре
В четверг, 30 июля, стало известно о том, что новый альбом Мэрилина Мэнсона "We Are Chaos" выйдет в сентябре.
Piter.tv 02:41
Футбол
Руководству «Барселоны» может быть объявлен вотум недоверия
Группа членов «Барселоны» выступила с инициативой объявления вотума недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу и его совету директоров из-за недопустимого управления клубом, сообщает ESPN.
Чемпионат вчера в 20:11
Общество
В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции
Члены американского сената обнародовали доклад, в котором говорится, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали индустрию искусства для обхода санкций со стороны Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 17:32
Кино
«Игра престолов» стала лучшим сериалом столетия
"Игра престолов" названа лучшим сериалом XXI века.
ИА InterMedia вчера в 08:04
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Армия и оружие
На Украине катастрофой назвали российский «Панцирь-С1»
Ранее стало известно, что российские разработчики намерены добавить систему искусственного интеллекта в управление ЗРПК «Панцирь-С1».
Shraibikus News вчера в 11:21
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 02:17
Политика
США ввели санкции против сына Асада и дивизии сирийской армии
Соединенные Штаты ввели санкции против 10 организаций и четырех граждан Сирии, в числе которых 19-летний сын президента страны Башара Асада — Хафез, передает ТАСС.
Полит.ру 01:04
Происшествия
Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший Ан-2
Власти в четверг объявили режим ЧС в Тункинском районе Бурятии, где идут поиски пропавшего более 10 дней назад самолета Ан-2, сообщила на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь районной администрации Дора Хамаганова.
РИА Новости 02:57
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.
Газета.Ru 03:40
Технологии
Telegram подал жалобу в антимонопольные органы ЕС на Apple
Мессенджер Telegram, которым пользуются более 400 млн человек в мире, подал жалобу в Еврокомиссию в отношении возможного нарушения американской корпорацией Apple правил конкуренции, касающихся магазина приложений App Store.
ТАСС 02:39
Политика
В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
CT news вчера в 19:06
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Технологии
«Instagram может навредить»: Конгресс США обвинил Цукерберга в покупке сервиса ради борьбы с конкуренцией
В одном из писем Цукерберг даже отдельно проговорил, что «не имел в виду намекать», что реальная цель покупки — борьба с конкурентом.
Forbes 03:01
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Общество
В России подтвердили 5,5 тыс. новых случаев коронавируса
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5509 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 24,7% не имели клинических проявлений болезни».
Взгляд.ру 03:35
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Гаджеты
Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS
Sony представила инициативу «Готов к PlayStation 5», в рамках которой корпорация будет маркировать телевизоры линейки Bravia с поддержкой возможностей консоли нового поколения.
Игромания.ру вчера в 11:08
Политика
Совбез Белоруссии допустил ограничение интернета во время митингов
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны не исключил ограничение интернета на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов.
Известия 03:40
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Ведомости 28 июля в 07:56
Финансы
Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% - до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% - до 86,04 рубля.
ТАСС 03:24
Политика
Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
В июне пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани заявила, что американский лидер не намерен "наказывать" немецкого канцлера Ангелу Меркель выводом войск.
Газета.Ru 02:36