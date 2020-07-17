Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) в беседе с РИА Новости объяснил отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН после его с партнером Алексеем Столяровым (Лексус) звонка президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Авто Правительство РФ установило правила продажи красивых автономеров Платить пошлину придется только при оформлении сделки купли-продажи автомобиля и лишь в тех случаях, когда собственник хочет оставить за собой номер или покупатель планирует приобрести машину вместе с "красивым" номером. 73

Происшествия В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо» Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург. 88

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 802

Шоу-бизнес Николай Басков пообещал купить раковину для мамы Насти Ивлеевой В результате в дело вмешался Николай Басков и пообещал, что лично купит ванну для Настиной родительницы.

Происшествия В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.

Экономика S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.

Происшествия В Калининграде дебоширы повредили стены электрички В Калининграде возбудили административные дела в отношении пассажиров электрички, которые повредили стены вагона. 5

Футбол «Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.

Общество Рекордное число случаев коронавируса выявлено в мире за сутки Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 12 июля, когда число новых пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией в мире составило более 230 тысяч за сутки. 3

Авто Hyundai Tucson нового поколения получит четыре двигателя Наконец, на вершине гаммы окажется гибридная силовая установка от Hyundai Santa Fe и KIA Sorento, в состав которой войдут вышеупомянутый 1,6-литровый бензиновый двигатель T-GDI, 60-сильный электромотор и 6-ступенчатый классический «автомат». 2

Экономика Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков. 277

Экономика Жириновский считает выгодной деноминацию Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России. 100

Футбол Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.

Авто Kia начала производить в России новую модель K5 Российское представительство компании Kia объявило о старте массового производства нового седана Kia K5 на калининградском заводе "Автотор". 60

Футбол Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге» На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.

Здоровье Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19 Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. 700

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 3,1K

Общество Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины. 1