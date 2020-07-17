Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский пранкер обвинил МИД Польши в непрофессионализме

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) в беседе с РИА Новости объяснил отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН после его с партнером Алексеем Столяровым (Лексус) звонка президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
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SM News08:44
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В Калининграде возбудили административные дела в отношении пассажиров электрички, которые повредили стены вагона.
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