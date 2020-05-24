Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоссийский препарат от COVID-19 испытают за один-два месяца

Клинические испытания российского препарата от коронавируса COVID-19 планируется завершить через 4-8 недель. Об этом рассказал главный уролог Минздрава РФ, академик Дмитрий Пушкарь. Он отвечает за выполнение протокола исследований препарата в России.
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с чего всё началось

В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19

Клинические испытания российского препарата от COVID-19 "Фавипиравира" (торговое наименование — "Арепливир") планируют завершить через четыре-восемь недель, заявил РИА Новости главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований лекарства в России.
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Испытания российского лекарства от COVID-19 завершатся через один-два месяца

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Пушкарь Дмитрий Юрьевич
Российский уролог и хирург, доктор медицинских наук. академик РАН, профессор, Заслуженный деятель науки, Заслуженный врач РФ, Главный уролог Минздрава РФ, Заведующий кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета. Является членом Американской и Европейской ассоциаций урологов, член президиума Европейской школы урологов. Главный учёный секретарь Российского общества урологов Член редакционной коллегии журнала «Урология». Автор более 500 научных работ, 50 монографий и руководств, 10 из которых в соавторстве с ведущими западными урологами и опубликованы на английском языке в Европе и США...
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