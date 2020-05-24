Коронавирус
Вести.RuРоссийский препарат от COVID-19 испытают за один-два месяца
Клинические испытания российского препарата от коронавируса COVID-19 планируется завершить через 4-8 недель. Об этом рассказал главный уролог Минздрава РФ, академик Дмитрий Пушкарь. Он отвечает за выполнение протокола исследований препарата в России.
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Клинические испытания российского препарата от COVID-19 "Фавипиравира" (торговое наименование — "Арепливир") планируют завершить через четыре-восемь недель, заявил РИА Новости главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований лекарства в России.РИА Новости02:52
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