Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоссийский препарат от COVID-19 испытают за один-два месяца

Клинические испытания российского препарата от коронавируса COVID-19 планируется завершить через 4-8 недель. Об этом рассказал главный уролог Минздрава РФ, академик Дмитрий Пушкарь. Он отвечает за выполнение протокола исследований препарата в России.
Читать в источнике
Комментировать109
с чего всё началось

В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19

Клинические испытания российского препарата от COVID-19 "Фавипиравира" (торговое наименование — "Арепливир") планируют завершить через четыре-восемь недель, заявил РИА Новости главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований лекарства в России.
РИА Новости02:52

Подробнее о событии

В Минздраве назвали сроки завершения испытаний препарата от COVID-19

Известия03:32

В Минздраве понадеялись на скорое завершение испытаний лекарства от COVID

РБК05:43

В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса

RT на русском04:07

Испытания российского лекарства от COVID-19 завершатся через один-два месяца

Коммерсантъ06:34

Российский препарат от COVID-19 испытают за один-два месяца

Вести.Ru03:23

Врач: российский препарат будет справляться с коронавирусом за неделю

Газета.Ru03:22

В Минздраве рассказали о лечении COVID-19 «Фавипиравиром»

РИА Новости02:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:08, Ашберн
Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
1,4K
Экономика

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
117
Происшествия

Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту

Мухаммад Зубаир, один из двух человек, выживших при крушении самолета Airbus A-320 в Карачи, рассказал о своем спасении местному телеканалу Geo News.
РИА Новости вчера в 04:10
14
Политика

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
3K
Происшествия

Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка

Ведомости 12:44
1,5K
Происшествия

Захватчика отделения банка в Москве задержали

Мужчину, который захватил заложников в здании банка в центре Москвы, задержали правоохранительные органы, сообщил источник РБК.
РБК вчера в 08:55
1,9K
Армия и оружие

Бредихин рассказал о повальном пьянстве среди бойцов ВСУ

Discover24 06:40
1
Политика

Президент Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании.
Эхо Москвы вчера в 09:40
4,6K
Политика

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru 15:50
2
Политика

В центре Киева прошел митинг против президента Зеленского

Российская газета 14:43
Игры

Ubisoft передумала: иск против Apple и Google отозван

Компания Ubisoft отозвала иск против Apple и Google после того, как мобильная игра Area F2, которая является почти точной копией Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, была удалена из Google Play и App Store.
3DNews 15:48
27
Общество

В России выросли продажи водки и вина

Объем розничной продажи алкоголя в апреле вырос на 17,1 миллиона декалитров и увеличился на 5,2 процента в годовом выражении.
Lenta.ru 15:54
5
Общество

Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи

Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
1,2K
Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
389
Авто

Новый Genesis G80 сравнялся в цене с BMW 5-Series и Audi A6

Новинка от премиального суббренда автомобилестроительной компании Hyundai Motor — Genesis — G80 в одной из комплектаций сравнялась в цене с немецкими BMW 5-Series и Audi A6.
iReactor 11:13
39
Армия и оружие

Читатели болгарских СМИ подняли на смех попытки МиГ-21 и МиГ-29 «перехватить» Су-27 ВКС РФ

Болгарское издание сообщило, что два российских самолета Ту-22, сопровождаемые Су-27, сначала "были перехвачены" румынскими МиГ-21, так как "приблизились к воздушному пространству" НАТО.
Политическая Экспертиза 13:50
Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в Новосибирске

РИА Новости 11:50
235
Автоспорт

Норрис вынес Леклера-младшего в первом повороте и расстроился

Пилот «Макларена» Ландо Норрис столкнулся с гонщиком «Феррари» Артуром Леклером в первом повороте вирутальной гонки Гран-при Монако.
Чемпионат 15:50
Происшествия

В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

BFM.ru 14:48
175
Политика

Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым

"Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону.
Народные новости 03:21
225
Футбол

Павлюченко: Согласен с Погребняком, что кто не верит в коронавирус, тот дурачок

Нева Спорт 16:21
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
1,1K
Политика

В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу

Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
ТК Звезда 22 мая в 14:54
497
Политика

Савченко назвала организаторов Майдана на Украине

Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
7
Армия и оружие

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником

О старте ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», состоявшегося с космодрома Плесецк, проинформировали журналистов в Министерстве обороны страны.
RuNews24.ru 22 мая в 10:38
38
Авто

В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем

В рамках ретроспективы забытых отечественных моделей в Сети появилась информация о ВАЗ-21079, агрегируемом мощнейшим на тот момент двигателем.
Letnews.ru 10:37
6
Экономика

Коронавирус перевернул рынок труда в России. Кем работать, чтобы пережить пандемию?

Из-за пандемии мировой рынок труда переживает самый серьезный кризис со времен Второй мировой войны.
Lenta.ru 17:01
Армия и оружие

В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире

Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан 08:53
42
Гаджеты

Раскрыты характеристики и цена нового флагманского смартфона Realme

Ferra 14:23
Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Помимо сценария повторяющихся карантинов, BCG выделяет еще три варианта развития событий: "Отскок" (- 4 – 6% ВВП): вирус остановлен, кризис ограничен первой волной.
РБК 21 мая в 17:00
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пушкарь Дмитрий Юрьевич
Российский уролог и хирург, доктор медицинских наук. академик РАН, профессор, Заслуженный деятель науки, Заслуженный врач РФ, Главный уролог Минздрава РФ, Заведующий кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета. Является членом Американской и Европейской ассоциаций урологов, член президиума Европейской школы урологов. Главный учёный секретарь Российского общества урологов Член редакционной коллегии журнала «Урология». Автор более 500 научных работ, 50 монографий и руководств, 10 из которых в соавторстве с ведущими западными урологами и опубликованы на английском языке в Европе и США...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное