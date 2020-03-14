Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко рассказал, как в 1970-х годах смог проникнуть на одну из военных баз НАТО на территории Испании и получить необходимую о ней информацию.

Российский разведчик-нелегал рассказал о проникновении на базу НАТО

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