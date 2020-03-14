Политика
Lenta.ruРоссийский разведчик-нелегал рассказал о проникновении на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко рассказал, как в 1970-х годах смог проникнуть на одну из военных баз НАТО на территории Испании и получить необходимую о ней информацию.
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Музыка
Группа Little Big представила песню «Uno» для «Евровидения»
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
Общество
Власти Москвы ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Здоровье
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
Политика
Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну
Депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что те, кто критикует ее поправку в Конституцию РФ, не любят свою страну.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
Технологии
Личный кабинет в приложении «Метро Москвы» появится у «Тройки»
В новой версии сделают "Личный кабинет", в котором можно будет привязать карту "Тройка" к номеру телефона.
Армия и оружие
Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе
По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.
Авто
В России стартовала базовая комплектация Skoda Karoq
Как сообщает пресс-служба бренда, в стандартном оснащении Skoda Karoq в комплектации Active числятся в том числе кондиционер, аудиосистема Swing с 8 динамиками, электронная система курсовой устойчивости, четыре подушки безопасности, а также 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой и возможностью управления радио и телефоном.
Происшествия
Более 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции
Анкара, 14 марта 2020, 07:56 — REGNUM Более 40 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Турции.
Спорт
ВФЛА оштрафовали на 10 млн долларов за допинг
World Athletics оштрафовали Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил.
Армия и оружие
Корвет «Ретивый» спустили на воду на «Северной верфи» в Петербурге
В Санкт-Петербурге с верфи судостроительного завода "Северная верфь" сегодня, 12 марта, спущен на воду корвет "Ретивый", который пополнит Черноморский флот РФ.
Кино
Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза
C 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек
По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
Культура
Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Путешествия
Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки
В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.
Общество
Сенаторам запретили выезд за рубеж из-за коронавируса
"Было принято решение - всем членам Совета Федерации выезд за рубеж запрещен, за исключением каких-то экстраординарных случаев", - сказала спикер.
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит российского бюджета составит 0,9% ВВП вместо ранее ожидавшегося профицита 0,8%. Об этом за заседании Совета Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать автомобили Lada
Крупнейший автомобильный завод Украины "ЗАЗ", который в настоящее время находится в тяжелом финансовом положении, начал производить российские автомобили Lada по договоренности с французским концерном Renault.
Авто
Почему никогда не нужно складывать зеркала заднего вида на парковке
Биатлон
Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти
Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Здоровье
В Нижегородской области приняли меры из-за COVID-19
Глава Нижегородской области Глеб Никитин своим указом ввёл на территории региона режим повышенной готовности, чтобы снизить риски завоза и распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Скончался бизнесмен Ирек Миннахметов
Ирек Миннахметов имел звание мастера спорта, у него было большое количество спортивных наград по автогонкам, моторным видам спорта.