Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский разведчик-нелегал рассказал о проникновении на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко рассказал, как в 1970-х годах смог проникнуть на одну из военных баз НАТО на территории Испании и получить необходимую о ней информацию.
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Разведчик-нелегал рассказал, как добывал секретные данные из администрации президента США

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Под грифом «Cosmic»: рассекреченный российский разведчик рассказал, как добывал секреты НАТО

ТК Звезда02:47

Ветеран СВР рассказал, как навыки художника помогли ему в разведке

РИА Новости02:12

Разведчик-нелегал рассказал о своей работе в США

Известиявчера в 22:37

Разведчик-нелегал рассказал, как «взял под контроль» Белый дом

РЕН ТВвчера в 22:15

Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании

РБКвчера в 23:11

Российский разведчик-нелегал рассказал о проникновении на базу НАТО

Lenta.ruвчера в 20:56
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Группа Little Big представила песню «Uno» для «Евровидения»

Sostav.ru вчера в 01:45
Здоровье

Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
РБК вчера в 13:02
Общество

Власти Москвы ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости 03:53
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа 12 марта в 14:05
Здоровье

В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
Вести Подмосковья вчера в 01:08
Политика

Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну

Депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что те, кто критикует ее поправку в Конституцию РФ, не любят свою страну.
Мой Брянск 12 марта в 05:54
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
ТАСС вчера в 16:29
Технологии

Личный кабинет в приложении «Метро Москвы» появится у «Тройки»

В новой версии сделают "Личный кабинет", в котором можно будет привязать карту "Тройка" к номеру телефона.
Москва 24 03:24
Армия и оружие

Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе

По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
РИА Новости 03:55
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.
РИА Новости вчера в 08:23
Авто

В России стартовала базовая комплектация Skoda Karoq

Как сообщает пресс-служба бренда, в стандартном оснащении Skoda Karoq в комплектации Active числятся в том числе кондиционер, аудиосистема Swing с 8 динамиками, электронная система курсовой устойчивости, четыре подушки безопасности, а также 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой и возможностью управления радио и телефоном.
Тарантас Ньюс вчера в 03:52
Происшествия

Более 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции

Анкара, 14 марта 2020, 07:56 — REGNUM Более 40 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Турции.
REGNUM 00:56
Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за разлива мазута в Находке

REGNUM 03:16
Спорт

ВФЛА оштрафовали на 10 млн долларов за допинг

World Athletics оштрафовали Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил.
Компания 12 марта в 11:02
Армия и оружие

Корвет «Ретивый» спустили на воду на «Северной верфи» в Петербурге

В Санкт-Петербурге с верфи судостроительного завода "Северная верфь" сегодня, 12 марта, спущен на воду корвет "Ретивый", который пополнит Черноморский флот РФ.
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Кино

Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»

Афиша Daily 12 марта в 06:57
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
Общество

Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза

C 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции.
Петербургский дневник вчера в 13:21
Происшествия

В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек

По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
ТАСС вчера в 11:00
Культура

Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»

Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Киноафиша России вчера в 09:10
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Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки

В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 02:10
Общество

Сенаторам запретили выезд за рубеж из-за коронавируса

"Было принято решение - всем членам Совета Федерации выезд за рубеж запрещен, за исключением каких-то экстраординарных случаев", - сказала спикер.
РИА Новости 04:13
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Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит российского бюджета составит 0,9% ВВП вместо ранее ожидавшегося профицита 0,8%. Об этом за заседании Совета Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов.
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СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
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Украинский ЗАЗ начал собирать автомобили Lada

Крупнейший автомобильный завод Украины "ЗАЗ", который в настоящее время находится в тяжелом финансовом положении, начал производить российские автомобили Lada по договоренности с французским концерном Renault.
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Почему никогда не нужно складывать зеркала заднего вида на парковке

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Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
РИА Новости вчера в 11:57
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Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
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В Нижегородской области приняли меры из-за COVID-19

Глава Нижегородской области Глеб Никитин своим указом ввёл на территории региона режим повышенной готовности, чтобы снизить риски завоза и распространения коронавируса COVID-19.
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Общество

Скончался бизнесмен Ирек Миннахметов

Ирек Миннахметов имел звание мастера спорта, у него было большое количество спортивных наград по автогонкам, моторным видам спорта.
Vverh-tatarstan.ru вчера в 15:49
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