В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится на сайте правительства Приморья.

В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

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