Экономика
Lenta.ruРоссийский рост цен на жилье обогнал мир
Стоимость жилья повысилась в 52 странах мира из 56, представленных в рейтинге. Также впервые с 2009 года лидером рейтинга стал Китай, где цены выросли на 10,9 процента.
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 07:44, Вашингтон
Политика
Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве
Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства.
РБК 06:18
Футбол
Сусаета, проведший 22 года в «Атлетике», перешел в «Гамба Осака»
В системе «Атлетика» футболист провел в общей сложности 22 года.
Sport24.ru 04:14
Театры
Марка Захарова выписали из больницы
Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров, госпитализированный 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, выписан из больницы.
ТАСС 05:34
Здоровье
Врачи рассказали, какие странные предметы находили внутри пациентов
Доктора рассказали, какие странные предметы извлекали из анальных отверстий людей хирургическим путём.
Газета Кемерова 02:10
Происшествия
В промзоне на Ржевке загорелся ангар со строительным мусором
Пожар разгорелся на открытой территории промышленной зоны, а также перекинулся на ангар со строительным мусором.
АБН 01:09
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Происшествия
Рогозин: среди задержанных при проникновении на предприятие Роскосмоса есть иностранцы
ТАСС 06:11
Экономика
Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM 07 сентября в 00:34
Политика
Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае
Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.
РИА Новости 06:58
Происшествия
Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Спорт
Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире
Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.
News.ru вчера в 15:23
Происшествия
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг задержания журналиста Азара
Ситуация с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара требует отдельного внимания и рассмотрения, если действия полиции действительно привели к тому, что малолетняя дочь журналиста осталась одна дома, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:37
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Грозном местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
РИА Новости 05:13
Происшествия
Увеличилось число погибших из-за шторма в Крыму
Число погибших во время шторма в Крыму увеличилось до шести человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по республике.
Lenta.ru 05:58
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил кинокомикс «Джокер»
Триумфом «Джокера» Тодда Филлипса завершился в субботу вечером престижнейший Венецианский кинофестиваль.
Кинобизнес сегодня 07 сентября в 16:56
Космос
Астрономы изучают сходство и различия Марса и Земли
По словам ученых, чем больше появляется сведений о Марсе, тем больше открывается уникального сочетания сходства и различий с Землей.
ГЛАС.RU вчера в 05:48
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия 07 сентября в 15:46
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Армия и оружие
МЧС предупреждает оренбуржцев об опасности в период военных учений
В ГУ МЧС по Оренбургской области просят не приближаться к границам испытательного полигона в районе поселка Первомайский и станции Донгузской Оренбургского района.
56orb.ru 02:11
Политика
Названа дата визита Зеленского в США
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент страны Владимир Зеленский отправится с визитом в Соединенные Штаты в сентябре, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:10
Политика
Действующие губернаторы лидируют на всех выборах глав регионов
Фонтанка.Ру вчера в 16:34
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Политика
ЦИК: в четырех субъектах РФ аннулируют итоги выборов
Памфилова отметила, что итоги голосования будут аннулированы на восьми участках в разных субъектах страны.
МР7.ру 06:09
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Происшествия
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево
Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
Технологии
«Роскачество» дало рекомендации по защите от мошенников в соцсетях
В «Роскачестве» подготовили ряд рекомендаций по защите от мошенников в социальных сетях.
Вечерняя Москва 06:46
Происшествия
Члены местного избиркома погибли в ДТП на Кубани
Четыре члена территориальной избирательной комиссии погибли в ДТП в Краснодарском крае.
Телеканал 360° 04:32
Общество
Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам
Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Футбол
Инспекцию по ЕВРО в Петербурге назвали самой многочисленной в истории
Генеральный директор АНО «Локальная организационная структура УЕФА ЕВРО-2020» Алексей Сорокин назвал инспекционную комиссию УЕФА, которая посетит Санкт-Петербург, самой многочисленной в истории.
Невские Новости 06:11