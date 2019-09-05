Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский рост цен на жилье обогнал мир

Стоимость жилья повысилась в 52 странах мира из 56, представленных в рейтинге. Также впервые с 2009 года лидером рейтинга стал Китай, где цены выросли на 10,9 процента.
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Топ-20 стран по динамике цен на жилье

Коммерсантъвчера в 18:41

Россия поднялась на 27 позиций в мировом рейтинге динамики цен на жилье

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Исследование: российское жилье за год подорожало почти на 7%

ТАСС04:40

Россия поднялась с 46-й на 19-ю строчку в мировом рейтинге цен на жилье

Интерфакс04:13

Российский рост цен на жилье обогнал мир

Lenta.ru06:29

Жилье в России подорожало на 7% за год

REGNUM05:41

Россия «взлетела» в мировом рейтинге цен на жильё

News.ru06:44
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Политика

Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве

Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства.
РБК 06:18
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Сусаета, проведший 22 года в «Атлетике», перешел в «Гамба Осака»

В системе «Атлетика» футболист провел в общей сложности 22 года.
Sport24.ru 04:14
Театры

Марка Захарова выписали из больницы

Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров, госпитализированный 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, выписан из больницы.
ТАСС 05:34
Здоровье

Врачи рассказали, какие странные предметы находили внутри пациентов

Доктора рассказали, какие странные предметы извлекали из анальных отверстий людей хирургическим путём.
Газета Кемерова 02:10
Происшествия

В промзоне на Ржевке загорелся ангар со строительным мусором

Пожар разгорелся на открытой территории промышленной зоны, а также перекинулся на ангар со строительным мусором.
АБН 01:09
Политика

Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму

Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
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Рогозин: среди задержанных при проникновении на предприятие Роскосмоса есть иностранцы

ТАСС 06:11
Экономика

Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений

Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM 07 сентября в 00:34
Политика

Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.
РИА Новости 06:58
Происшествия

Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Спорт

Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире

Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.
News.ru вчера в 15:23
Происшествия

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг задержания журналиста Азара

Ситуация с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара требует отдельного внимания и рассмотрения, если действия полиции действительно привели к тому, что малолетняя дочь журналиста осталась одна дома, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:37
Происшествия

В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Грозном местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
РИА Новости 05:13
Происшествия

Увеличилось число погибших из-за шторма в Крыму

Число погибших во время шторма в Крыму увеличилось до шести человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по республике.
Lenta.ru 05:58
Кино

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил кинокомикс «Джокер»

Триумфом «Джокера» Тодда Филлипса завершился в субботу вечером престижнейший Венецианский кинофестиваль.
Кинобизнес сегодня 07 сентября в 16:56
Космос

Астрономы изучают сходство и различия Марса и Земли

По словам ученых, чем больше появляется сведений о Марсе, тем больше открывается уникального сочетания сходства и различий с Землей.
ГЛАС.RU вчера в 05:48
Политика

Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха

Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия 07 сентября в 15:46
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер

У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Армия и оружие

МЧС предупреждает оренбуржцев об опасности в период военных учений

В ГУ МЧС по Оренбургской области просят не приближаться к границам испытательного полигона в районе поселка Первомайский и станции Донгузской Оренбургского района.
56orb.ru 02:11
Политика

Названа дата визита Зеленского в США

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент страны Владимир Зеленский отправится с визитом в Соединенные Штаты в сентябре, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:10
Политика

Действующие губернаторы лидируют на всех выборах глав регионов

Фонтанка.Ру вчера в 16:34
Общество

На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом

Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Политика

ЦИК: в четырех субъектах РФ аннулируют итоги выборов

Памфилова отметила, что итоги голосования будут аннулированы на восьми участках в разных субъектах страны.
МР7.ру 06:09
Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Происшествия

В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево

Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
Технологии

«Роскачество» дало рекомендации по защите от мошенников в соцсетях

В «Роскачестве» подготовили ряд рекомендаций по защите от мошенников в социальных сетях.
Вечерняя Москва 06:46
Происшествия

Члены местного избиркома погибли в ДТП на Кубани

Четыре члена территориальной избирательной комиссии погибли в ДТП в Краснодарском крае.
Телеканал 360° 04:32
Общество

Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам

Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Футбол

Инспекцию по ЕВРО в Петербурге назвали самой многочисленной в истории

Генеральный директор АНО «Локальная организационная структура УЕФА ЕВРО-2020» Алексей Сорокин назвал инспекционную комиссию УЕФА, которая посетит Санкт-Петербург, самой многочисленной в истории.
Невские Новости 06:11
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