Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский рост цен на жилье обогнал мир

Стоимость жилья повысилась в 52 странах мира из 56, представленных в рейтинге. Также впервые с 2009 года лидером рейтинга стал Китай, где цены выросли на 10,9 процента.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Топ-20 стран по динамике цен на жилье

Коммерсантъвчера в 18:41

Россия поднялась на 27 позиций в мировом рейтинге динамики цен на жилье

РБК03:43

Исследование: российское жилье за год подорожало почти на 7%

ТАСС04:40

Россия поднялась с 46-й на 19-ю строчку в мировом рейтинге цен на жилье

Интерфакс04:13

Российский рост цен на жилье обогнал мир

Lenta.ru06:29

Жилье в России дорожает вдвое быстрее, чем в мире

Вести.Ru08:35

Жилье в России подорожало на 7% за год

REGNUM05:41
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Общество

Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре

Известия 08:03
Происшествия

В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским

Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
RT на русском 04:42
Политика

Матвиенко заявила о состоятельности избирательной системы в России

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко оценила итоги единого дня голосования, прошедшего в России 8 сентября.
Политическая Экспертиза 09:01
Экономика

Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Происшествия

В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево

Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
Происшествия

Верховный суд подтвердил пожизненные сроки участникам «банды ГТА»

RT на русском 10:29
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова

Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.
Дни24 11:00
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика

США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ

США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Армия и оружие

Российский истребитель F-35B получит «полтора двигателя»

Российский палубный истребитель, который имеет пилотное название F-35B, получит «полтора двигателя».
OAnews 09:05
Происшествия

Напавший на дом Памфиловой признал вину

РИА Новости 08:56
Энергетика

Импорт газа Украиной из Европы достиг исторического максимума

Поставки из Европы газа на Украину достигли нового исторического максимума - 69,1 млн кубометров в сутки, сообщил в фейсбуке гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Интерфакс 09:29
Политика

Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму

REGNUM вчера в 14:59
Армия и оружие

На Украине стартуют маневры НАТО Rapid Trident 2019

На этой неделе на Украине в Международном центре миротворчества и безопасности стартуют международные маневры НАТО Rapid Trident 2019.
Новостной фронт 10:54
Политика

Беглов победил на выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 100 процентов протоколов.
Lenta.ru 10:15
Футбол

«Реал» подпишет лидера «Тоттенхэма»

Один из лидеров лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен, за которым ведут охоту сразу ряд европейских грандов, в ближайшее время покинет английскую столицу и переберётся в Испании.
Sport.ru 12:00
Игры

Дебютный трейлер Resident Evil: Project Resistance

Capcom опубликовала дебютный трейлер новой игры из серии Resident Evil под названием Project Resistance.
Cyber.sports.ru 11:04
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Футбол

Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА

Газета.Ru 07:21
Политика

Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.
ФАН 06:07
Политика

Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае

«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
Известия 08:21
Хоккей

Овечкин получил травму на тренировке

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму на тренировке, сообщает журналист Том Гуллити в твиттере.
Газета.Ru 11:34
Гаджеты

Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов

Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
Planet Today 06:38
Политика

Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit

Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Политика

Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии

Известия вчера в 16:15
Теннис

Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open

ToDay News Ufa вчера в 21:08
Авто

Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс

Как и прочие доработанные Брабусом G-классы, новый Brabus G V12 900 «One of ten» отличается от донорского внедорожника расширенными колесными арками (плюс 10 см), иными бамперами, развитым спойлером сзади и капотом с дополнительными воздухозаборниками.
Авторевю 10:47
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Авто

Показаны дебютные рендеры новой Kia Optima

Пока новая KIA Optima проходит тесты и готовится к премьере, публика визуализирует и представляет седан в деталях.
Автоновости дня 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное