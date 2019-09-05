Экономика
Lenta.ruРоссийский рост цен на жилье обогнал мир
Стоимость жилья повысилась в 52 странах мира из 56, представленных в рейтинге. Также впервые с 2009 года лидером рейтинга стал Китай, где цены выросли на 10,9 процента.
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Наука
Лечение гипертензии может замедлить ухудшение интеллекта
Гипертензия представляет собой стойкое повышение кровяного давления до величины 140/90 и выше.
Naked Science 11:55
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU 00:43
Футбол
Дзюба после игры с Шотландией не мог уснуть до 9 утра
Sport24.ru 12:16
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 13:00
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Политика
Генпрокурор Украины пообещал «изысканные посадки» топ-чиновников
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал, что в стране в скором времени будут резонансные «посадки» высокопоставленных чиновников.
RT на русском 12:05
Политика
В Молдавии рассказали, как «ударили в спину» Россию
Депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя заявил, что правительство страны «ударило в спину» Россию после того, как в РФ проявили щедрость по отношению к Молдавии.
Аргументы недели 11:41
Политика
Избрание неонациста мэром города в Германии привело к скандалу
Мэром немецкого города Вальдзидлунг был избран неонацист и представитель ультраправой Национальной демократической партии (НДП) Штефан Ягш.
РЕН ТВ 10:42
Хоккей
Овечкин упал с велосипеда и разбил в кровь лицо
Газета.Ru 13:34
Армия и оружие
Автомобильный завод под Дамаском заработал после войны
Автомобильный завод в промышленном городе Адра к северо-востоку от Дамаска полностью вернулся к работе в довоенных объемах.
Политика Сегодня 13:06
Футбол
Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в беседе с нападающим команды Криштиану Роналду озвучил ожидаемое количество голов от португальца в новом сезоне, сообщает Tuttosport.
Sport24.ru 05:57
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Здоровье
Ученые назвали часто встречающийся вид рака у молодежи
Американские онкологи провели исследование и выяснили, что в последнее время у молодежи часто встречается рак толстой кишки.
Газета.Ru 07:24
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Происшествия
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36
Политика
Дефицит топлива обнаружен на украинских заправках
На украинских автозаправках обнаружена нехватка топлива из-за возникших проблем с поставками не нефтебазы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:09
Общество
Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба
Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Общество
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
Российская газета 10:11
Политика
В США расследуют попытки Трампа «повлиять на украинское правосудие»
Джулиани сообщил, что его разговор с Ермаком касался, в первую очередь, возможной роли экс-вице-президента США Джо Байдена в отставке экс-генпрокурора Украины и предполагаемых попыток украинских властей "разрушить" президентскую кампанию Трампа в 2016 году.
РИА Новости 13:31
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.
Наша версия 04:58
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
Пятый сет Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю со счетом 6:4. Таким образом, Рафаэль Надаль в 19-ый раз стал победителем турнира US Open.
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27