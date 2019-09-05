Стоимость жилья повысилась в 52 странах мира из 56, представленных в рейтинге. Также впервые с 2009 года лидером рейтинга стал Китай, где цены выросли на 10,9 процента.

Наука Лечение гипертензии может замедлить ухудшение интеллекта Гипертензия представляет собой стойкое повышение кровяного давления до величины 140/90 и выше.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Политика «Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Армия и оружие ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").

Политика Генпрокурор Украины пообещал «изысканные посадки» топ-чиновников Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал, что в стране в скором времени будут резонансные «посадки» высокопоставленных чиновников.

Политика В Молдавии рассказали, как «ударили в спину» Россию Депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя заявил, что правительство страны «ударило в спину» Россию после того, как в РФ проявили щедрость по отношению к Молдавии.

Политика Избрание неонациста мэром города в Германии привело к скандалу Мэром немецкого города Вальдзидлунг был избран неонацист и представитель ультраправой Национальной демократической партии (НДП) Штефан Ягш.

Армия и оружие Автомобильный завод под Дамаском заработал после войны Автомобильный завод в промышленном городе Адра к северо-востоку от Дамаска полностью вернулся к работе в довоенных объемах.

Футбол Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в беседе с нападающим команды Криштиану Роналду озвучил ожидаемое количество голов от португальца в новом сезоне, сообщает Tuttosport.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Политика США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.

Здоровье Ученые назвали часто встречающийся вид рака у молодежи Американские онкологи провели исследование и выяснили, что в последнее время у молодежи часто встречается рак толстой кишки.

Политика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Происшествия Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.

Политика Дефицит топлива обнаружен на украинских заправках На украинских автозаправках обнаружена нехватка топлива из-за возникших проблем с поставками не нефтебазы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.

Политика В США расследуют попытки Трампа «повлиять на украинское правосудие» Джулиани сообщил, что его разговор с Ермаком касался, в первую очередь, возможной роли экс-вице-президента США Джо Байдена в отставке экс-генпрокурора Украины и предполагаемых попыток украинских властей "разрушить" президентскую кампанию Трампа в 2016 году.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.

Теннис Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open Пятый сет Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю со счетом 6:4. Таким образом, Рафаэль Надаль в 19-ый раз стал победителем турнира US Open.