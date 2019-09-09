Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский рост цен на жилье обогнал мир

Российские квартиры подорожали за год на 6,9 процента. Такие темпы роста в 4,6 раза превышают прошлогодние и вдвое превосходят мировую динамику — 3,4 процента.
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Топ-20 стран по динамике цен на жилье

Коммерсантъ08 сентября в 18:41

Россия поднялась на 27 позиций в мировом рейтинге динамики цен на жилье

РБКвчера в 03:43

Исследование: российское жилье за год подорожало почти на 7%

ТАССвчера в 04:40

Россия поднялась с 46-й на 19-ю строчку в мировом рейтинге цен на жилье

Интерфаксвчера в 04:13

Российский рост цен на жилье обогнал мир

Lenta.ruвчера в 06:29

Жилье в России дорожает вдвое быстрее, чем в мире

Вести.Ruвчера в 08:35

Жилье в России подорожало на 7% за год

REGNUMвчера в 05:41
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 01:10, Вашингтон
Финансы

Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Российская газета вчера в 09:18
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Шоу-бизнес

В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова

В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма вчера в 11:23
Кино

Российский фильм «Дылда» показали на кинофестивале в Торонто

Российский фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова представили на международном кинофестивале в Торонто, который проходит с 5 по 15 сентября.
iReactor 00:08
Политика

Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина

В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.
РБК 08 сентября в 14:49
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Политика

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Экономика

Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров поднимут в 2020 году

Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров в 2020 году вырастет до 9829 рублей.
Заб.Ру вчера в 23:00
Футбол

Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Происшествия

17-летний юноша из Нижнеудинского района ушёл в лес и без вести пропал

ИрСити вчера в 00:16
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Экономика

Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой

Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Общество

Сельским пенсионерам планируют сохранить дополнительные выплаты

В Госдуму внесён законопроект, позволяющий сохранить дополнительные выплаты труженикам села.
Общественное телевидение России 00:20
Экономика

В России почти на четверть подорожали авиабилеты

В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть.
REGNUM 01:05
Общество

Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака

Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А в сухих завтраках нескольких марок.
РБК вчера в 03:13
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова

Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.
Дни24 вчера в 11:00
Армия и оружие

Северная Корея провела новые ракетные пуски

Вести.Ru вчера в 19:26
Политика

Трамп ответил критикам его волос

ТАСС 00:07
Общество

В Таиланде 28 человек погибли из-за наводнений

С 29 августа жертвами стихии стали 28 человек, оказались повреждены более 370 тыс. домохозяйств.
РБК 01:05
Политика

В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Происшествия

Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке

Газета.Ru вчера в 00:55
Экономика

Цены на машины разгонят утильсбором

Удорожание импортных автомобилей на фоне повышения ставок сбора может потянуть за собой рост цен и на локализованные машины, потому как прямых компенсаций утильсбора формально нет, добавляет эксперт.
Коммерсантъ вчера в 18:30
Политика

Украина захотела вернуть из России еще 113 заключенных

Украина заинтересована в возвращении еще 113 заключенных, которые сейчас находятся в России.
Росбалт 00:59
Политика

Нетаньяху рассказал о тайных ядерных разработках Ирана

РЕН ТВ вчера в 21:40
Футбол

Варан предположил, что Ареола навяжет конкуренцию Куртуа в «Реале»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан предположил, что его новый одноклубник Альфонс Ареола может составить конкуренцию основному вратарю мадридцев Тибо Куртуа.
Матч ТВ вчера в 14:03
Здоровье

Ученые назвали часто встречающийся вид рака у молодежи

Американские онкологи провели исследование и выяснили, что в последнее время у молодежи часто встречается рак толстой кишки.
Газета.Ru вчера в 07:24
Политика

США вернули Украине похищенную из СССР в 1941 году картину

Федеральное бюро расследований США передало посольству Украины в Вашингтоне картину, которая была вывезена из СССР во время Великой Отечественной войны и позднее обнаружена в США.
Газета.Ru 00:51
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