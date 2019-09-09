Российские квартиры подорожали за год на 6,9 процента. Такие темпы роста в 4,6 раза превышают прошлогодние и вдвое превосходят мировую динамику — 3,4 процента.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Шоу-бизнес В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.

Кино Российский фильм «Дылда» показали на кинофестивале в Торонто Российский фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова представили на международном кинофестивале в Торонто, который проходит с 5 по 15 сентября.

Политика Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Экономика Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров поднимут в 2020 году Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров в 2020 году вырастет до 9829 рублей.

Футбол Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.

Политика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Экономика Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.

Общество Сельским пенсионерам планируют сохранить дополнительные выплаты В Госдуму внесён законопроект, позволяющий сохранить дополнительные выплаты труженикам села.

Экономика В России почти на четверть подорожали авиабилеты В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть.

Общество Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А в сухих завтраках нескольких марок.

Шоу-бизнес Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.

Общество В Таиланде 28 человек погибли из-за наводнений С 29 августа жертвами стихии стали 28 человек, оказались повреждены более 370 тыс. домохозяйств.

Политика В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.

Экономика Цены на машины разгонят утильсбором Удорожание импортных автомобилей на фоне повышения ставок сбора может потянуть за собой рост цен и на локализованные машины, потому как прямых компенсаций утильсбора формально нет, добавляет эксперт.

Политика Украина захотела вернуть из России еще 113 заключенных Украина заинтересована в возвращении еще 113 заключенных, которые сейчас находятся в России.

Футбол Варан предположил, что Ареола навяжет конкуренцию Куртуа в «Реале» Защитник «Реала» Рафаэль Варан предположил, что его новый одноклубник Альфонс Ареола может составить конкуренцию основному вратарю мадридцев Тибо Куртуа.

Здоровье Ученые назвали часто встречающийся вид рака у молодежи Американские онкологи провели исследование и выяснили, что в последнее время у молодежи часто встречается рак толстой кишки.